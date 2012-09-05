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Детские справки
23 Июня 2017

Если ребенок пока еще не ходит в детсад, форма 026у ему не потребуется. Однако, в случае отправки малыша в дошкольное учебное заведение, такой документ уже становится необходимым. Форма 026у не является обычным бланком. Скорее это целый буклет, в котором несколько листов. Несмотря на то, что он выдается однажды, должен постоянно заполнятся пока ребенок не завершит учебу в школе. Такой документ потребуется в процессе оформления малыша в детсаде или же при переводе в иное дошкольное учреждение. Также форма 026у нужна пр вступлении ребенка в школу. Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, справки данного образца требуются, чтобы подтвердить его здоровье до посещения любых детских коллективов. Несмотря на право начального и общего образования, его реализация зависит от обязательных медицинских проверок и осмотров. Если родители не предоставят такой документ в образовательное учреждение, им придется отстаивать свои права и конфликтовать с администрацией. 

Чтобы избежать подобные проблемы, лучше купить справку 026 у на нашем веб-ресурсе, без необходимости посещения медиков. Изначально, первичное оформление предусматривает внесение к документ необходимых данных. Затем этим делом займутся медики детсада, в который будет ходить ваш малыш. При этом вносятся такая информация, как плановые осмотры специалистов, профилактические прививки, перенесенные ребенком болезни или же его общее физическое развитие. Получив однократно такую справку, вы освобождаетесь от обязательства менять его в будущем. В таком документе приводятся все нужные медицинские данные, отражающие состояние ребенка перед поступлением в детский коллектив. 

Медсправка 026у является не отдельным листом, а книжкой в тридцать три страницы. Всего в такой книжке одиннадцать разделов. Заполнение каждого из таких разделов происходит с учетом возраста ребенка, а также изменениям, которые были замечены за пройденный период. В подобной справке фиксируются перенесенные инфекционные болезни. Также указываются такие заболевания, как корь, свинка, ветрянка или же краснуха, которые в детском возрасте являются характерными. Кроме этого в форму 026у вносятся результаты разных медицинских осмотров вместе с профилактическими мерами, которые были приняты специалистами-медиками в детсаду или же в школе.

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