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Детская одежда Reima
27 Мая 2020

К выбору детской одежды заботливые родители относятся с особым вниманием и осторожностью. Внимание уделяется не только внешней красоте и стилю изделий, но и их безопасности. Детская кожа и организм в целом особо чувствителен к аллергическим или другим факторам раздражения. Поэтому изделия должны быть сшиты из натуральных материалов. Детская одежда Рейма в этом отношении не имеет аналогов. Этот финский бренд зарекомендовал себя с лучшей стороны, а его продукция пользуется огромным спросом не только в России, но и всем мире. Секрет производителя заключается в инновационных подходах, технологиях и материалах, которые здесь используются для пошива детских изделий.

В момент основания - это 1944 г., Рейма компания поставила целью создавать спецодежду с использованием армейских комбинезонов. Производитель добился переработки военной формы таким образом, чтобы создавать удобную, функциональную и абсолютно безопасную одежду. Начиная с того времени компания ни на минуту не прекращала исследования и активно развивала инновационные идеи. Особенно следует выделить детские утепленные комбинезоны данного бренда, которые обладают многими преимуществами. Сшиты они с использованием качественных материалов, не вызывающих аллергическую реакцию. А доступны комбинезоны в разных цветовых решениях и украшены принтами.

Детская одежда производства Рейма удостоена многочисленных наград. Команда профессионалов финской компании постоянно заботится о здоровье малышей, создавая для них уникальные коллекции. Используются для этого не только традиционные, но и инновационные материалы. Каждое решение здесь принимается после тщательного взвешивания и анализа. В приоритете - благополучие малышей. Производственные предприятия компании находятся в разных азиатских странах. А разработка изделий ведется в Финляндии. Вся продукция проходит тщательный контроль и выпускается в соответствии со строгими правилами.

Сейчас рынок сбыта продукции Рейма охватывает 70 стран. Особой популярностью пользуется набор для новорожденных под название Finnish Baby Box. Продажи осуществляются не только через брендовые магазины производителя, но и в онлайн-режиме. С этой целью для каждой страны создан интернет-магазин, через который желающие смогут заказать изделия дистанционно. Заказчики могут получить товары всеми возможными способами доставки - постаматом, курьером или же почтой. Компания также предлагает бесплатный самовывоз своей продукции с магазинов или же складских хозяйств.

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