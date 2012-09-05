Многие родители задаются вопросом о том, какую кровать подобрать для своего малыша. Мамы и папы стараются выбирать для своих крох самое лучшее. Покупка кровати нередко производится незадолго до рождения ребенка.





Самые популярные модели – проблема выбора

Разнообразие моделей от 0 до 3 лет существует немало, рассмотрим наиболее популярные решения:

кровать с функцией колыбели. Данная модель может быть навесной или напольной. Механизм качания преимущественно используется до 6 месяцев. Это небольшая конструкция, которая удобна в использовании. С ее помощью можно создать уютную атмосферу для малыша;

модель классического исполнения. Такое решение лучше выбирать из натурального дерева. Старайтесь отдавать предпочтение наиболее практичным и безопасным моделям. Отдельное внимание рекомендуется уделять критериям устойчивости и прочности;

модель с приставной функцией. Это беспроигрышное решение для мам, которые не любят расставаться с крохой даже ночью. Приставив модель к взрослой кровати, можно ухаживать за младенцем в любое время. При выборе данной модели необходимо грамотно подобрать размер;

кровать в виде манежа. Данная конструкция является легкой и без труда складывается. При желании модель можно перестроить в зону, де малыш может играть. Затем, она снова собирается в место для сна;

кровать-трансформер. Такой вариант выбирается для детей, которые имеют возраст старше 2-3 лет. Данная кровать детская в https://matroluxe.ua/detskie-divany отличается наличием небольшого спального места. Этот вариант подходит для малогабаритного жилья;

двухъярусные конструкции. Используются для детей от 3 лет. В таком возрасте малыш может самостоятельно эксплуатировать данный предмет. Данные кровати позволяют рационально использовать полезную площадь;

модели, оснащенные перегородками. Такой вариант зачастую используется для подросших детей. Длина моделей составляет 130-160 см. Ширина может достигать 90 см. Конструкции обладают дополнительными бортиками для безопасности, защищая от падения.

Таким образом, выбор современных моделей невероятно широк. Более подробно изучить конструкции той или иной модели можно на сайте интернет-магазина. Отдавайте предпочтение надежным производителям и поставщикам. Выбирайте по принципу – доверяй, но проверяй. Утоняйте наличие сертификатов качества.



