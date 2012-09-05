Детище «Солитона» покрыто краской Homerait, содержащей стеклянные шарики и устойчивой к внешнему воздействию. Выглядит действительно симпатично и вдобавок не ржавеет.

Заявленная мощность лебедки составляет 3,5 тонны, но во время испытаний лабораторией УАЗа максимальное тяговое усилие установить не удалось - при приближении к 5 тоннам рвался трос... Сейчас, как утверждают создатели «ЭЛА-3500», он усиленный авиационный, со стальным прутком в сердцевине. Испытаний с ним еще не проводили. Длина троса составляет 20 метров, но к нему продают удлинители. Есть механизм быстрой размотки, похожий на тот, который применяет Warn.

Для лебедки уже разработан беспроводный пульт управления, но пока что она комплектуется обычным. В лужу его лучше не ронять, потому что у него негерметичный тумблер. Опять же блок реле хотя и «непромокаемый», но через разъемы вода просочиться может. Между прочим, списывать эти недочеты на особенности национального конструирования не стоит, потому что далеко не все зарубежные аналоги производятся в герметичном корпусе, не говоря уже о разъемах.

Выпускается саратовская лебедка в двух модификациях: «Бурлак» и «Ралли». При одинаковых моторах они оснащаются разными планетарными редукторами, за счет чего «Бурлак» весит 32 кг и имеет фактическое тяговое усилие примерно в 4,5-5 тонн, а «Ралли» на 10 кг легче, но и тянет только заявленные 3,5 тонны. Цена у обеих версий одинаковая. Кстати, «Солитон» продает еще и ручную лебедку, позволяющую при наличии физического здоровья получать усилие до 500 кг.

Тут бы и похвалить саратовцев. Молодцы, дескать, волгари, утерли нос буржуинам. Но, пока «ЭЛА- 3500» не прошла серьезных испытаний жизнью, от восторгов воздержимся. Ближе к лету мы собираемся провести редакционные ресурсные испытания лебедки и обязательно опубликуем результаты теста.