Открыть собственный бизнес в автомобильной сфере мечтают многие. Между тем, при видимой востребованности автоуслуг, конкуренция в сегменте тоже огромная. Для успешного функционирования предприятия в первую очередь нужна оригинальная, свежая идея. Например – открытие детейлинг-центра.

Востребованная услуга

Термин detailing появился в 70-80 года прошлого века в Калифорнии. Первоначально так называли комплекс мероприятий по подготовке автомобилей к разного рода соревнованиям и выставкам. Но впоследствии стало понятно, что тщательный уход за внешним видом не помешает и «гражданским» автомобилям. Со временем детейлингом начали заниматься в Европе, пришла эта услуга и на наш рынок.

Про особую востребованность детейлинговых процедур в России может говорить несколько факторов. Во-первых, условия эксплуатации автомобилей у нас – как климатические, так и дорожные – сложно назвать комфортными. Лакокрасочное покрытие кузова приходит в негодность заметно быстрее, чем в других странах – уже через 2-3 года. Автомобиль лишается товарного вида, падает его остаточная стоимость.

Второй фактор, обуславливающий возрастающую популярность детейлинг-центров – некоторая стагнация в продажах сегмента машин премиум- и бизнес-классов. Нетрудно предположить, что при тенденции к увеличению среднего возраста автомобилей услуги по восстановлению и защите внешнего вида машин будут широко востребованы.

Этапы, плюсы и минусы

Услуги, которые оказывают центры детейлинга, можно разделить на две категории: восстановительные и защитные. Разделение это условно, так как в большинстве случаев и те, и другие процедуры являются составляющими общего мероприятия. К первым можно отнести мойку (по специальной технологии, в том числе сухую), полировку двух-трех видов, ремонт сколов, стекол, удаление вмятин, а также химчистку салона и полировку элементов интерьера. Защиту кузова осуществляют при помощи жидких препаратов («жидкое стекло», керамическое покрытие), а также методом нанесения на кузов цветных или прозрачных защитных пленок.

К плюсам детейлинг-центра как идеи можно отнести относительно небольшие затраты на помещение (достаточно 80-120 кв.м) и небольшое количество персонала (1-5 человек), необходимое для нормального функционирования предприятия. К условным минусам – обязательное наличие у сотрудников опыта в обращении с премиальными автомобилями, использование дорогих высококачественных материалов. Время, необходимое для того, чтобы открыть студию детейлинга – около 4 недель. В идеальном случае расходы на закупку материалов будут составлять около 15% от дохода, затраты на аренду – 20%, а затраты на зарплату сотрудников – 30%. Довольно выгодное, а главное, пока еще не очень освоенное направление бизнеса.



