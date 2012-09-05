На АвтоВАЗе идет разработка полноприводного варианта “десятки”. Уже изготовлены и проходят испытания шесть автомобилей с элементами от “Volkswagen Golf Sincro”. По мнению руководителя проекта ВАЗ-2110 Валерия Козенкова, этот “гибрид” будет рекомендован для мелкосерийного производства. Правда, говорить о его перспективах пока еще рано. Сначала нужно решить многие технические вопросы и произвести доводку машины. В ней должны сочетаться хорошая проходимость и надежная управляемость на высоких скоростях.

“Москвич” нацелился на кабриолет

АО “Москвич” планирует наладить серийный выпуск кабриолетов на базе седана “Князь Владимир". Его ориентировочная стоимость, по мнению специалистов, составит $15-17 тыс. Работы над опытным образцом уже ведутся. Подробности проекта пока держатся в секрете. Известно лишь, что автомобиль будет иметь складывающуюся мягкую крышу и должен стать одним из экспонатов московского "Автосалона-99”.

Впрочем, серийное производство кабриолета под вопросом - все зависит от того, даст ли “добро” на это московское правительство. Вполне возможно, что нет. Ведь еще в конце прошлого года мэр Москвы Юрий Лужков рекомендовал москвичовцам не увлекаться не соответствующей российскому климату экзотикой, а призадуматься над выпуском некого микролитражного автомобиля. Он даже придумал несуществующей пока машине название - "Дуэт".