Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События “Десятка” станет полноприводной




“Десятка” станет полноприводной
26 Мая 2019
Теги: авто

На АвтоВАЗе идет разработка полноприводного варианта “десятки”. Уже изготовлены и проходят испытания шесть автомобилей с элементами от “Volkswagen Golf Sincro”. По мнению руководителя проекта ВАЗ-2110 Валерия Козенкова, этот “гибрид” будет рекомендован для мелкосерийного производства. Правда, говорить о его перспективах пока еще рано. Сначала нужно решить многие технические вопросы и произвести доводку машины. В ней должны сочетаться хорошая проходимость и надежная управляемость на высоких скоростях.

“Москвич” нацелился на кабриолет

АО “Москвич” планирует наладить серийный выпуск кабриолетов на базе седана “Князь Владимир". Его ориентировочная стоимость, по мнению специалистов, составит $15-17 тыс. Работы над опытным образцом уже ведутся. Подробности проекта пока держатся в секрете. Известно лишь, что автомобиль будет иметь складывающуюся мягкую крышу и должен стать одним из экспонатов московского "Автосалона-99”.

Впрочем, серийное производство кабриолета под вопросом - все зависит от того, даст ли “добро” на это московское правительство. Вполне возможно, что нет. Ведь еще в конце прошлого года мэр Москвы Юрий Лужков рекомендовал москвичовцам не увлекаться не соответствующей российскому климату экзотикой, а призадуматься над выпуском некого микролитражного автомобиля. Он даже придумал несуществующей пока машине название - "Дуэт".


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
"Люксембургские” автомобили... - . (+20)
Российские автозаводы: от кабр... - . (+28)
Автосалон Altera - . (+34)
Лексус-Ижевск - . (+33)
Альфа-Сервис Зубово - официаль... - . (+32)
“Куница” обнюхивает автомобиль... - . (+48)
Отличный результат для пятилет... - . (+65)
Поиски продолжаются... - . (+55)
НетГейм - основные преимуществ... - . (+66)
Герман “Куница”... - . (+77)
АвтоСпецТранс - . (+66)
Рабочие лошадки помогут вам ко... - . (+51)
Наливная парфюмерия... - . (+60)
Компания FIAT - . (+54)
Автомобильные ветровики... - . (+86)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 9 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке