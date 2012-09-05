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Деревянные колеса
19 Февраля 2018
Теги: авто

Применяемый для автомобилей тип деревянных колес известен под названием «артиллерийских» и характеризуется тем, что наклонно срезанные головки спиц вставляются между радиально расположенным диском, отлитым заодно с металлической втулкой, и другим соответствующим диском, сидящим на втулке. Функцию этого свободно вращающегося диска выполняет в большинстве случаев стальной штампованный тормозной диск. В прежнее время из дерева изготовлялись не только спицы, но также и обода, но теперь деревянные обода, требующие исключительно высокого качества древесины, которую во время производственных процессов приходилось распаривать и сгибать в соответствующих формах, уже полностью заменены металлическими ободами. Последние делаются из швеллерного железа, причем полки образуют опору для борта покрышки. По стенке швеллера пробиваются отверстия для установки шипов, находящихся на концах спиц. Эти шипы имеют большой радиус в месте их соединения со спицей, так что составляют существенный упор для обода, оказывая в то же самое время значительное сопротивление срезывающим усилиям. Диаметры шипов устанавливаются в соответствии с нижеследующей таблицей согласно нормам вАЕ.

Ширина спиц может быть или постоянной, или слегка утончающейся от втулки к ободу. У колес грузовиков, работающих на гусматиках (имеющих вообще очень широкие ободы), толщина спиц иногда увеличивается в целях образования соответствующей опоры для обода. Помимо того спицы для колес грузовых автомобилей изготовляются часто с совершенно прямоугольным, а не круглым или овальным сечением. Длина конусного основания или головки спицы должна быть приблизительно в 1,4 раза больше ее толщины. Внутренний угол между спицами у их основания скруглен радиусом приблизительно в 2" (50 мм).

Рассмотрим переднее колесо с деревянными спицами для автомобиля с общим весом в 3 000 фунт. (1 360 кг). У этого колеса имеются двенадцать спиц с сечением в 19/32 17/1в(1б 36,5 мм) у ступицы и с сечением в 17/а 15/1в" (31 33,5дш) у наружной части колеса, причем первый из этих размеров является размером по направлению оси колеса. Ширина основания спицы по направлению оси составляет 13/8 (35 мм). У этих колес бывает столько же болтов в ступице, сколько спиц, хотя у многих колес с двенадцатью спицами применяются лишь девять или шесть болтов.

 


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тут были комменты. RIP!






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