Особенно актуальной проблемой для каждого современного человека считается выбор способа хранения средств. При этом капитал следует вложить таким образом, чтобы он приносил достаточный доход. Поэтому вопрос капиталовложений сейчас считается особенно важным. Некоторые решают вкладываться в недвижимость или же в предпринимательскую деятельность. Однако учитывая те финансовые риски, которые сопутствуют таким операциям, необходимо подумать об огромном количестве нюансов и продумать все до мельчайших деталей. Порой такие капиталовложения оказываются успешными, но иногда они приносят существенные убытки.

Еще одним, менее рисковым способом размещения финансовых средств сегодня считается открытие депозитов. Такая инвестиция гарантирует физическим лицам полную сохранность капитала и регулярный, стабильный доход. Может быть, такой процент покажется поначалу недостаточно высоким, зато он будет выплачиваться банковской организацией регулярно, по точно расписанному графику. Поэтому множеством наших сограждан сейчас предпочитает хранить средства в депозитах, получая за это доход. Банки сегодня предлагают разнообразные депозитные программы, которые отличаются друг от друга условиями, процентными показателями и другими параметрами.

Так, депозиты от ИдеяБанк отличаются защищенностью внесенных клиентом средств. Будучи участником специализированного фонда каждое физическое лицо гарантировано сохранностью своих средств, которые будут размещены на депозиты данного банковского учреждения. Кроме этого вкладчики банка гарантированы возмещением средств по их вкладам, а также возмещением средств в размерах вкладов, включая при этом проценты. Однако сумма при этом не должна превышать двухсот тыс. гривен. Средства гарантируются банком как в безналичной, также и в наличной форме в иностранной или же украинской валюте.

Размещение сумм осуществляется по условиям договоров банковских вкладов, банковских счетов или же посредством оформления депозитного именного сертификата. А гарантированная суммам выплачивается только в украинской валюте. Чтоб же касается вкладов в любой иностранной валюте, они также будут возмещены в гривнах, когда сумма вклада будет перечислена и конвертирована с использованием официального обменного курса в день, когда будет назначен ликвидатор банка. Депозиты сегодня считаются наиболее востребованной услугой, которой пользуются не только украинцы, но и иностранные подданные, занимающиеся в этой стране предпринимательской деятельностью.

