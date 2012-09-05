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Деньги под залог авто - быстро и просто
21 Апреля 2020
Теги: авто

Временные финансовые затруднения возникают у любого из нас. Лучшим и быстрым выходом в подобных ситуациях являются услуги автоломбарда. Отличается принцип его работы своей простотой. Достаточно заключить сделку и автовладелец моментально получает нужную сумму. На данную процедуру уходит не более суток. Чтобы заложить автотранспортное владельцу не придется собирать разную документацию, тратить дополнительно деньги, искать оценщика или же поручителей. Выдается такой кредит на основе двух справок и разрешения автовладельца.

Обратившись в автоломбард собственник получает ряд преимуществ. Прежде всего следует отметить быстроту выдачи таких кредитов. Если в банковских филиалах требуется уйма времени, сбор разной документации и поиск поручителей, здесь требуемую сумму можно получить за считанные часы. Также следует отметить безопасность оформления подобных сделок и высокую гарантию одобрения запросов. Наиболее безопасными считаются услуги автоломбарда, имеющие официальный статус и работающие в соответствии с регламентированными процедурами, введенными государством. После оформления соответствующей заявки автовладелец сможет получить нужную сумму в тот же самый день. При этом автоломбард выдает достаточно крупные суммы.

Владельцам автотранспортных средств предлагаются низкие процентные ставки на заключенный договор. А его срок можно продлевать ежемесячно. Сохранность автомобиля гарантируется вместе с возможностью дальнейшего выкупа или же продажи ТС. Сделку можно оформлять при наличии документации на авто и удостоверения личности собственника. Автоломбард представляет собой организацию, которая занимается предоставлением кредитов собственникам автотранспортных средств под их залог. Выбирая компанию, автовладелец должен учесть их классификацию.

Некоторые компании выдают деньги под залог авто и других ценностей. Также подобные отделения существуют в банках. Услугу предоставляют и автосалоны или же специализированные компании, основным направлением которых является сервисы автоломбарда. В обычных ломбардах редко работают профессиональные оценщики. Следовательно, искать такого специалиста придется дополнительно, оплачивая его услуги. Банковские филиалы требуют от клиента подтверждения своей платежеспособности. Следовательно, придется собирать разные справки, на рассмотрение которых у таких ломбардов уходит много времени. А автосалоны активно продают заложенные ТС, так как на них спрос очень высокий. Поэтому в случае запоздания с ежемесячных выплат ваше авто пустят с молотка. Поэтому лучше всего обратиться в специализированные автоломбарды, предоставляющие услуги оценщика и не требующие огромного пакета документации. Также подобные компании гарантируют автовладельцам соблюдение всех перечисленных в договоре условий.

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