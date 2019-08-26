Азарт и деньги – это понятия неразделимые. Каждый посетитель виртуального клуба Вулкан Platinum рассчитывает получить не только удовольствие от игры, но и сорвать крупный куш. Игровой автомат Мани Гейм от Новоматик посвящен богатству, он радует звоном золотых монет и шуршанием купюр. Запускайте эмулятор бесплатно и получите несколько лайфхаков от преуспевающего банкира.





Как начать играть бесплатно в The money game в казино Вулкан Платинум

Прежде чем начать игровой процесс на пятибарабанном слоте, необходимо пройти три обязательные процедуры:

выбрать количество активных линий от 1 до 9 с помощью кнопки Line;

установить высоту ставки, до 100 монет на каждую из них, регуляторами «+», «-» опции Bet;

определить способ запуска прокруток.

Клавиша Start активирует спин в режиме ручных вращений, опция Auto начинает автоигру.





Правила формирования цепочек и риск-игра

Выплаты начисляются за составление выигрышных комбинаций, которые состоят минимум из трех (в некоторых случаях двух) одинаковых картинок, что последовательно стоят на одной призовой линии, начиная от первого барабана слева.

Подробно правила начисления выигрышей и их размер описаны в таблице выплат, которую открывает кнопка Info.

Прибыль любого удачного спина можно удвоить в риск-игре. Для этого достаточно правильно выбрать цвет перевернутой карты. В случае ошибки ставка отправляется в банк казино Вулкан Platinum.





Оформление и символика видеослота

Модель имеет достаточно простое оформление, которое полностью соответствует тематике. Учитывая, что весь сюжет завязан на деньгах, цветом основного фона стал зеленый, а купюры здесь буквально падают с неба. Довольно интересно выполнено музыкальное сопровождение. Звуковые эффекты меняются, в зависимости от результатов спина.

Практически все изображения, кроме игральных карт, носят тематический характер. На барабанах появляются:

мешок денег;

сумка с наличными;

пачка купюр;

кошелек;

золотые монеты.

Wild (изображение банкира) дает самые дорогие цепочки, до 9000 кредитов и подменяет базовые картинки в удачных комбинациях.

Скаттер (золотой знак доллара) оплачивается независимо от положения на экране. Одновременное появление минимум трех символов Разброса открывает раунд 15 фриспинов с тройным множителем. Бонусная игра может быть продлена, если в ходе ее выпадут новые Скаттеры.





Преимущества демонстрационной игры в казино Вулкан Платинум

Современные игровые автоматы отличаются наличием демоигры, что позволяет запускать их на сайте казино Вулкан Platinum бесплатно и без регистрации.

Тренировочный режим позволяет каждому пользователю определить прибыльность аппарата, разобраться с правилами и разработать собственную стратегию, не рискуя деньгами.

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