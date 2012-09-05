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Деловой визит
27 Мая 2019
Теги: авто

В Армении с деловым визитом побывал мэр Москвы Юрий Лужков. Одним из итогов его поездки станет скорый выпуск "Москвичей” на Ереванском автомобильном заводе из российских комплектующих. На первом этапе ЕрАЗ планирует собирать до 50 грузо-пассажирских пикапов в 1 месяц, а затем довести ежемесячный выпуск машин до 500, причем различных модификаций. К примеру, ереванскую “прописку" должен получить “Князь Владимир”.

Многочисленные факты грубости и мздоимства сотрудников узбекской Госавтоинспекции вынудили правительство принять экстренные меры. В его постановлении, в частности, предусматривается проведение внеочередной аттестации местных “гаишников”. Также намечено укрепить ряды ГАИ сотрудниками, положительно зарекомендовавшими себя на работе в других подразделениях органов внутренних дел. Кроме того, решено регулярно проводить рейды по выявлению нечистых на руку стражей дорожного порядка.

Недавно правительство Литвы повысило акцизы на топливо для автомобилей, что, естественно,не преминуло сказаться на розничных ценах. Так, литр самого ходового. 95-го бензина теперь стоит в среднем два лита семь центов - чуть больше половины американского доллара. Первыми воспользовались этой ситуацией многочисленные бензиновые челноки, тут же устремившиеся с канистрами в соседние государства - в первую очередь в российскую Калининградскую область и Белоруссию. Однако новоявленные “канистрлегеры” процветали недолго. С 15 февраля правительство ужесточило порядок ввоза топлива в страну. В баке легкового автомобиля может быть не свыше 30 литров бензина, а если машина повторно въезжает в Литву в течение трех дней - не более четверти бака. Канистры и “дополнительные емкости" категорически запрещены.


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