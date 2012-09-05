После приятного впечатления, оставленного 1,4- литровым хэтчбеком, его более тяжелый собрат, купе-кабриолет Peugeot 206СС с мотором 1,6 л и секвентальным «автоматом», показался не столь прытким. Окажись и он с «механикой», азарта было бы куда больше, а так получается, что поначалу не Tiptronic адаптируется к вам, а вы вынуждены приноравливаться к нему. Справедливости ради надо сказать, что это можно заметить лишь в наиболее «заводных режимах. Стоит немного сбавить пыл поездки, как достигается вполне неплохое взаимодействие, особенно в режиме Sport.

Благодаря удачному дизайну конца 90-х младший из семьи Peugeot и сегодня выглядит довольно моложаво жечь», лучше сразу перевести рычаг селектора из автоматического сектора в «ручной», взяв почти всю инициативу на себя. Именно почти, потому что свобода действий и в этом случае оказывается не совсем полной: электроника оберегает силовой агрегат. Поэтому, не дожидаясь команды, она вполне может переключиться «вверх», если сочтет обороты слишком высокими, и, напротив, постарается ощутимо за- демпфировать переход на низшую ступень при осаживании машины перед крутым виражом, заставляя подстраховываться, прибегая к обычному торможению.

Первые машины с секвентальным «автоматом» уже поступают к дилерам, а 16-клапанную версию можно будет купить чуть позже, в начале будущего года.