Немудреный, но эффективный способ заправки бензином изобрели аферисты в Зимбабве. В этой африканской стране ощущается острая нехватка моторного топлива, а потому на местных АЗС, дожидаясь своей очереди, постоянно простаивает множество машин. Правда, есть одно «но»... Распоряжением властей в обязательном порядке и по льготным ценам сотрудники бензоколонок обязаны заправлять похоронные катафалки. чем и не преминули воспользоваться зимбабвийские мошенники.

И вновь за дело!

Недавно в столице Зимбабве Хараре была арестована группа злоумышленников, которые со скорбью па физиономиях подъехали к автозаправочной станции и. «предъявив» гроб с покойником, пожелали, чтобы их немедленно «отоварили». Однако служащие АЗС оказались не лыком шиты. Увидев, что за катафдчком не следует похоронная процессия, которая обычно сопровождает усопшего в последний путь, они заподозрили неладное — несмотря на слезные мольбы не кощунствовать, вскрыли домовину и... обнаружили в ней пышущего здоровьем соотечественника. После чего сдали его и подельников срочно вызванным блюстителям закона...

По сообщениям зимбабвийских правоохранительных органов, подобные случаи отнюдь нс единичны, причем изобретательности аферистов можно позавидовать. Так, порой они кладуг в гроб специально разукрашенные манекены, а то... и настоящих покойников, которых просто берут «напрокат» в моргах.

Что делать с подобным вандализмом? Стражи законности разводят руками. Усовестить святотатцев не удается, а наказанием, увы, не испугаешь. После выплаты небольшого штрафа их выпускают на свободу, и они вновь идут по проторенной дорожке. Ведь перепроданный на черном рынке «похоронный» бензин приносит отличные барыши. Где тут думать о душе?!