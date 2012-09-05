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Дело будет
24 Декабря 2018
Теги: авто

Когда в семь часов утра в мерседесовский автобус, пришвартованыи к скале «Интуриста» у истока Тверской, внесли холодную минералку и крекеры, я понял, что «дело будет». Столичные исты вырастали из подземного перехода станции метро «Охотный Ряд», как грибы после дождя. Коротко стриженая девушка крепкого телосложения, принимая невероятные позы, камерой SuperVHS пыталась запечатлеть, как из «Интуриста» к распахнутым калиткам Мерседесов потянулись муравьиные цепочки заспанных Искателей Приключений, после чего произошел стремительный «трансфер» (так значилось в протоколе) в аэропорт «Домодедово».

Летим мы в Красную Поляну близ Сочи, на финальный отбор в Команду Искателей Приключений Мапьборо98. И впервые кроме турецкой, туда же с нами направляются азербайджанская и украинская команды кандидатов.

Прохладительные напитки понесли, как только самолет набрал высоту. Минеральная вода, соки, вино, шампанское. В креслах через проход от меня идет оживленная беседа - это представители турецкой команды. У иллюминатора стодвадцатикилограммовая девушка в темных очках откинулась на спинку кресла, рот открыт - это турецкая истка. По проходу пробежал соотечественник, помахал рукой перед очками - никакой реакции, спит. Коротко стриженая девушка с фигурой плавчихи ведет видеосъемку с плеча. Вслед за напитками в проход салона выкатили телеги с ланчем. Когда публика догладывала последние куриные косточки, дожевывала бутерброды, булочки и запивала все это кофе и чаем, по динамикам объявили, что «наш чартерный рейс подходит к концу». Наш авиалайнер приземлился в аэропорту Адлера, после чего произошел не менее стремительный «трансфер» в сочинский отель «Рэдиссон - Лазурная».

 


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тут были комменты. RIP!






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