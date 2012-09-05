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Дело «Ленинского»
17 Декабря 2018
Теги: авто

Второй этап, проходивший под Минском, отличался куда как большим размахом. Песчаный карьер «Ленинское» и сам по себе мог бы стать неплохим внедорожным полигоном. а творчески настроенные белорусы еще и усугубили ситуацию. Они накопали ям, привезли бревен и существенно пополнили ряды булыжников, остававшихся с прошлогоднего Открытого кубка Белоруссии по трак-триалу. Крутые борта карьера выглядели многообещающе, но при этом матчасти мало что угрожало. Конечно, имелась возможность порушить автомобиль на камнях или бревнах, но большая часть трассы была покрыта снегом, после первых же заездов смешавшимся с песком.

Основная масса спортсменов была той же. что и в Бронницах, но международного колорита соревнованиям добавило участие двух немецких команд - Team-ALFERS под руководством организатора Евротриала Чарли Алферса (Charly Alfers), а также S-EgalTeam.

Монстр

Настоящей сенсацией стал прототип Wulf-Mobile, построенный Лео Вульфом (Leo Wulf) - восьмиколесный монстр с пневмоподвеской от автобуса MAN и автоматической трансмиссией с гидротрансформатором, преобразующую 120 л. с. дизельного двигателя от UNIMOG'a в 600 л. с. (так, во всяком случае, утверждал создатель машины). Это еще не все - все колеса у машины управляемые, так что она способна разворачиваться на крохотном пятачке. Венчает это чудо техники глушитель, протянувшийся поверху от кабины до кормы. Кстати, мотор и трансмиссия расположены там, где у грузовиков обычно бывает кузов. Максимальная скорость Wulf-МоЫГя составляет всего 12 км/ч, но на триале машины ездят еще медленнее.


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тут были комменты. RIP!






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