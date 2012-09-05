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Делай ставки в игровом клубе Вулкан на реальные деньги
17 Декабря 2017
Теги: Игры

Какие особенности построения маркетинговой стратегии в лотерее? Кто он — типичный игрок лото? Как часто он играет? Что привлекает его в игре? Какой процент игроков не являются жителями России?

Лотерея — особенный бизнес, соответственно, построение маркетинговой стратегии в лотерее тоже имеет свои особенности. В первую очередь необходимо провести качественные маркетинговые исследования менталитета и предпочтений потребителей региона, в котором планируется запуск лотереи. Эта работа станет основой для всех последующих креативных разработок и их оптимизации. Также необходима разработка стратегии продвижения лотереи и поиск каналов коммуникации с клиентом. Думаю, что при грамотном исследовании аудитории и адаптации креатива под результаты, можно, несомненно. говорить об успехе маркетинговой компании.

Аналитики пытались сформировать портрет игрока на besplatnye-avtomaty-vulcan.com/na-dengi. Но все эти исследования проводились в основном в Европе и Америке. По мнению зарубежных психологов, игрок в лотерею либо посещал колледж, либо закончил высшее учебное заведение. Средний доход такого игрока — около 35 000 $ в год. Очень много людей ошибочно полагают, что в лотерею играют только бедные люди, которые хотят стать богачами. Это совсем не так. Люди со средним и высоким достатком покупают лотерейные билеты чаще.

Расскажите о собственном видении того, что будет с лотерейным бизнесом в России в ближайшие годы.

К. М.: В июле, когда запрет вступит в силу, все лотереи будут государственными, но появятся так называемые операторы — компании, в которых административные функции исполняют частные лица как агенты государства. Государство будет проводить конкурсы, в результате которых рынок отрасли пополнится новыми компаниями, но не думаю, что их будет много. Произойдет резкое сокращение рабочих мест, снизятся объемы налоговых поступлений в бюджеты и целевых отчислений на социально значимые нужды и мероприятия. После прекращения деятельности частных лотерей финансовой поддержки лишатся многие больницы, детские дома, школы. Свернутся программы адресной помощи тяжело больным, проведения различных мероприятий для детей-сирот. детей-инвалидов. финансирования спортивных мероприятий.

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