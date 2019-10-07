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Как научиться правильно делать ставки?

Для одержания победы в денежной игре игроку необходимо придерживаться выбранной стратегии. Также нужно уметь грамотно анализировать происходящую игровую обстановку и события. Научиться вести собственную статистику всех данных, подробно анализировать различные параметры и т.д.

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