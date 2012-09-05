При перемещении рычага, расположенного в кабине, назад рычаг, а вместе с ним и выжимная вилка поворачиваются против хода часовой стрелки. Муфта выключения сцепления, сдвигаемая вилкой, нажимает втулкой на кольцо, связанное скобами с рычагами. Последние, поворачиваясь на осях, перемещают с помощью болтов нажимной диск, преодолевая усилие нажимных пружин. Диски освобождаются, и передача крутящего момента прекращается. Промежуточный диск отводится от ведомых дисков и центрируется тремя парами пружин, опирающихся в зоне внешнего диаметра диска на маховик и на нажимной диск. В результате с обеих сторон ведомых дисков образуются одинаковые зазоры, достаточные для свободного вращения маховика с нажимным и промежуточным дисками относительно неподвижных ведомых дисков.

Регулировки. При включенном положении сцепления муфта выключения должна всегда упираться в торец ступицы, а между плоскостями втулки и кольца должен быть зазор. Регулируют его так. Снимают крышку смотрового окна кожуха сцепления, включают декомпрессор и, проворачивая коленчатый вал, контролируют величину зазора в зоне каждого отжимного рычага, предварительно установив муфту выключения сцепления до упора в торец ступицы.

Если свободный ход не соответствует требуемому значению, то расшплинтовывают гайку и при увеличенном зазоре навертывают ее на болт, а при уменьшенном освобождают до получения указанного параметра. Эту операцию повторяют на остальных рычагах, каждый раз проворачивая коленчатый вал на Уз оборота. После установки зазора гайки шплинтуют и затем проверяют величину хода муфты выключения: он должен быть не менее. При необходимости его регулируют изменением длины тяг механизма управления сцеплением, удерживая муфту выключения на упоре в торец ступицы.