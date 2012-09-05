Combo дебютировал сразу с четырьмя двигателями. Предлагаются три бензиновых варианта — объемом 1,2 л и 1,4 л и мощностью соответственно 45 и 60 л. с. плюс 1,4-литровый мотор с многоточечным впрыском топлива и отдачей 82 л. с. Есть и дизель объемом 1,7 л мощностью 60 л. с., разработанный и выпускаемый фирмой Isuzu. Он расходует всего 6,8 л топлива на 100 км. Combo-дизель интересен и тем, что оснащен электронно- управляемой системой предпускового прогрева. С этими моторами Combo разгоняется до 100 км/ч за 14—25 секунд и развивает максимальную скорость 130—160 км/ч. В качестве стандартной в моделях, оснащенных бензиновыми двигателями объемом 1,4 л и дизелем, устанавливают 5- ступенчатую коробку передач.

По сравнению, с предшественником база Combo уменьшена на 50 мм, что положительно сказалось на маневренности: диаметр разворота всего 10,15 м. Передняя подвеска — McPherson. Сзади — зависимая подвеска на продольных полуэллиптических листовых рессорах. Такое решение призвано максимально уменьшить колесные ниши и тем самым улучшить компоновку грузового отсека.

На передних колесах применены дисковые тормоза (для версии с 82-сильным двигателем предусмотрены вентилируемые диски), на задних — барабанные. Рулевое управление — шестерня-рейка, причем для самой мощной модификации в стандартное оборудование входит гидроусилитель, на остальных же его можно получить по заказу. Автомобиль плохо заводиться? Профессиональные специалисты компании Мой Генстар http://mygenstar.ua/ проведут диагностику стартера и в случае необходимости выполнят ремонт.

Создатели Combo оснастили машину всем, что можно видеть на модели Corsa. В самом деле, почему человек, развозящий на Combo, к примеру, школьные завтраки, должен иметь меньший комфорт, чем едущие на Opel Corsa по соседней полосе родители этих школяров? Поэтому в новой машине в качестве стандартного либо дополнительного оборудования можно получить подогреваемые сиденья, электропривод зеркал заднего вида и стекол боковых дверей, центральную блокировку замков, автомагнитолу и многое другое. Пылевой фильтр задержит все взвешенные в воздухе частицы размером до 25 микрон и даже некоторые испарения (например, дизельного топлива). В списке дополнительного оборудования — устройство рециркуляции воздуха внутри кабины, позволяющее снизить потери тепла в атмосферу в холодное время. Специальный дисплей, находящийся на самом верху центральной консоли, показывает время, температуру за бортом и частоту принимаемой радиоволны. Удачное его расположение позволяет водителю получать информацию, почти не отрывая внимания от дороги.