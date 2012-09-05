Новый McLaren MIM-18 дебютировал на французской трассе Поль Рикар. 23 мая в 12:56 Алекс Вурц вывел новинку из боксов на первый инсталляционный круг. Всего за день машина прошла 17 кругов, уступив лучшему времени дня, показанному Кими Райкконеном на теперь уже юридически старом МР4-170, почти пять секунд

Столь «несерьезный» результат для уже объявленного революционным автомобиля объясняется просто: на период обкатки даже на машинах Формулы-1 применяется ограничитель оборотов двигателя. Пока не время делать какие-либо выводы относительно скорости и надежности 18-й машины, поэтому предоставим слово людям, долгое время работавшим над «убийцей «Ferrari».

«McLaren MIM-18 оснащен абсолютно новым двигателем FO. Он был построен специально для нашей новой машины. Все сотрудники «Меrcedes-Ilmor» в Бриксворте и «Mercedes-Benz» в Штутгарте напряженно работали над новым двигателем. Но впервые работы велись на обеих базах, и кроме того, сразу над двумя двигателями. Мы ни на минуту не прекращали модернизации мотора FO 1 ЮМ, который сегодня используется на MP4-17D. Новый же силовой агрегат FO I ЮР, по моему мнению, стал большим шагом вперед во всех направлениях».