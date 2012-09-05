Эта фирма, находящаяся близ Лиона, специализируется на строительстве классических моделей Bugatti. Все копии типов 55 Tourer и Roadster, 58 S Atalante и-Grand Prix оборудуются 6-цилиндровыми двигателями BMW и механическими 5-ступенчатыми коробками передач. Новинка фирмы - открытый двухместный автомобиль, следующий британским традициям (по стилю напоминает TVR). Этот родстер оборудован 4-цилиндровым 2,0-литровым двигателем центрального расположения фирмы Peugeot мощностью 123 л.с. ИЛИ 150 л.с. Крыша автомобиля опускается вручную в специальный отсек за сиденьями.

Dennert Германия

Специалист по тюнингу автомобилей фирмы Volkswagen Эдгар Деннерт доводит серийно выпускаемый 75-сильный двигатель Polo до большей мощности: 90- сильный вариант, включая монтаж и доводку на стенде, стоит около 2100 марок, а 105-сильный - 3300 марок. Polo Scorpion фирмой Dennert может поставляться со спортивным шасси (1600 марок с монтажом и изменением осевой геометрии). Различные глушители ценой от 550 до 700 марок также имеются в ассортименте. Для моделей Golf у фирмы Dennert есть большой выбор кузовных комплектов и форсированных двигателей. Любопытно, что стоимость работ, производимых Dennert, несколько ниже, чем у конкурентов.

Design Performance Франция

Небольшая фирма Design Performance, которая управляется, в числе прочих, бывшим пилотом формулы 1 Жаном- Пьером Бельтуазом, занимается изготовлением необычно стилизованных автомобилей. Последний крик моды отражает Barramunda, стремительный двухместный спортивный автомобиль массой всего 900 кг, приводимый двумя мотоциклетными двигателями от BMW-K1100. Каждый двигатель - 4-цилиндровый рабочим объемом 1,1 л мощностью 100 л.с. Кроме футуристического автомобиля, фирма Design Performance выпускает «люксовый» мотороллер, который используется как городской экипаж. Этот мотороллер, получивший название Boy Scoot, приводится двигателем объемом 80см; и развивает мощность 7 л.с.