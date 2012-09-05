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DDoS-атаки и прокси-защита
25 Апреля 2017

Владельцы сайтов знают, что главной опасностью для их эффективной работы являются DDoS-атаки. Осуществляют их, как правило, конкуренты. Такие атаки могут инициировать высокочастотные запросы как по отношению к сетевым ресурсам, так и к сервисам. Большая нагрузка является чрезвычайно неприятным явлением. Из-за нее существенно усложняется ли даже полностью приостанавливается на определенное время доступ к сайту. Согласно статистическим данным профильных служб, наиболее чувствительными к DDoS-атакам являются следующие категории сетевых ресурсов:


  • виртуальные торговые площадки;

  • системы, предназначенные для проведения электронных платежей;

  • частные блоги, имеющие большую популярность среди пользователей интернета.

Естественно, перечисленные ресурсы не являются единственными, среди тех, кто страдает от DDoS-атак. Этот список помогает понять суть последних, которая заключается в цели понижения популярности того или иного сайта, посредством блокирования свободного доступа к нему, возникающего из-за повышенных нагрузок, создаваемых ботнетами.


Эффективные способы защиты от DDoS-атак

В настоящее время разработано множество способов отражения подобных атак. Но наиболее востребованным и эффективным остаётся DDoS проксирование, включающее в себя две важные составляющие – фильтрацию и блэкхолинг.

Black hole переводится с английского, как «черная дыра». Этот способ защиты считается самым доступным в финансовом плане. Более того, он позволяет обеспечить защиту не только для объекта атак, но и для полной инфраструктуры ресурса. Суть данной технологии – перенаправление всего трафика, который поступает на пострадавший сайт, на сервер, не существующий в реалии. Преимущество метода заключается в том, что источник перенаправляемого трафика не получает уведомления, дошли ли данные к адресату. Благодаря этому злоумышленники не имеют возможности корректировать свои атаки.

Фильтрация также является весьма эффективной. Она позволяет отсеять тот или иной трафик по определенным критериям. Это защита проводится двумя методами – по межсетевым экранам или посредством маршрутизации по спискам контроля. Последний способ эффективен в том случае, если атаки имеют небольшую силу. Межсетевые экраны более результативны, но подходят они только для индивидуальных сетей. Чтобы обеспечить надежную защиту от атак, стоит обращаться к профессионалам.


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