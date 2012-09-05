Прежде полноприводный универсал “Lancer Wagon 4WD” стоил $27.054. Чтобы перечислить его оборудование, нужно слишком много места. Комплектация не устроит лишь тех покупателей, кто не представляет свой автомобиль без кожано-деревянного салона и “автомата”... С середины декабря такой “Lancer” стоит $20.995. Есть версия попроще. За $19.990.

“Lancer Wagon 4WD” представляет собой универсал с постоянным полным приводом. Виско-муфта распределяет крутящий момент между передними и задними осями в соотношении 50:50. Как понимаете, это превосходный автомобиль для зимних дорог.

Обычно полноприводные модификациии медлительнее своих переднеприводных собратьев. В данном случае все наоборот. Если обычные седаны “Lancer” продаются с 1,3-литровыми моторами (75 л.с.), имеющими по три клапана на цилиндр, то исключительно для полноприводного “Lancer Wagon 4WD” производитель предлагает 1,6-литровый двигатель (112 л.с.), в котором каждый цилиндр обслуживают по четыре клапана. Более мощный мотор гарантирует полноприводному “Lancer” достойный темперамент.