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Датчики и измерители рабочих параметров двигателя
4 Марта 2020
Теги: авто

Для управления автомобильным двигателем необходимо получать и обрабатывать информацию о различных физически разнородных процессах, протекающих в двигателе. Вся необходимая информация поступает от измерительных систем, которые включают датчики и схемы обработки первичных сигналов.

Проблемы, возникающие при создании автомобильных датчиков, во многом обусловлены сложными условиями эксплуатации автомобильной электроники, Причем, если бортовые электронные системы можно защитить от вредных факторов эксплуатации, то датчики защитить сложнее, так как они должны взаимодействовать с той средой, в которой проводятся измерения.

По ценности информации все параметры, измеряемые пятчиками, характеризующие рабочий цикл двигателя, могут классифицироваться на главные и вспомогательные. Главные датчики несут основную долю информации о протекании управляемого процесса. Вспомогательные позволяют получить информацию о какой-либо отдельной стороне управляемого процесса, применяемую для корректирования алгоритма управления. Такие датчики могут выполнять функции главных в соответствующих подсистемах (антидетонационных, рециркуляции отработавших газов и др.). Кроме того, ряд датчиков служит для контроля за состоянием двигателя. Показания этих датчиков могут выводиться прямо на щиток приборов водителя или использоваться бортовым компьютером.

Используя универсальный принцип Паретто, можно считать, что 20 % всех датчиков (главных) системы управления двигателем дают 80 % информации о его режиме работы, а остальные 80 % датчиков (вспомогательных) позволяют получить лишь 20 % информации.

 


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