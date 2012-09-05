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Датчики Холла
9 Марта 2020
Теги: авто

Эти датчики находят применение в системах зажигания с электронным распределителем. Свое название эти датчики получили по эффекту Холла, лежащему в основе их принципа действия. Наиболее сильно эффект Холла проявляется в полупроводниках, например германии (Ge), кремнии (Si), антимониде индия (InSb), арсениде индия (Ir As). Постоянная Холла для перечисленных материалов находится в диапазоне R = (10—3... Ю-4)м3/{А-с). Гораздо слабее проявляется эффект Холла в металлических проводниках, например, для меди R = 6-10-13м3/(А-с). Поэтому наиболее часто для датчиков Холла используют полупроводниковые материалы.

Чувствительные элементы Холла изготавливаются с помощью технологии микроэлектроники в виде тонких пластинок (d = 0,01...0,2 мм), вырезанных из монокристалла полупроводника, или в виде тонких пленок, полученных методом фотолитографии. Электрические контакты крепятся пайкой или сваркой.

Практическое использование эффекта Холла осуществляется следующим образом. При перемещении постоянного магнита относительно элемента Холла напряжение на его выходах будет изменяться пропорционально перемещению ft объекта, причем при этом достигается высокая чувствительность выходного сигнала к перемещению объекта. В бесконтактных системах зажигания различных моделей отечественных (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102) и зарубежных автомобилей датчик Холла устанавливается в корпусе механического распределителя и выполняет функции микропереключателя, управляющего работой транзисторного коммутатора. Магнитное поле создается постоянным магнитом, а периодическое прерывание магнитного потока осуществляется ротором, в котором выполнены прямоугольные прорези. При вращении ротора магнитный поток будет действовать на элемент Холла только через прорези, создавая на выходе элемента периодический сигнал. Величина амплитуды выходного сигнала может достигать, например, 0,5 В при индукции В = 1Т и силе тока I = 0,1 А на элементе из арсенида индия. Через усилитель сигнал датчика Холла поступает на базу выходного транзистора, открывая его.

При прерывании магнитного потока ротором напряжение на элементе Холла исчезает и транзистор закрывается. Таким образом, на коллекторе транзистора формируется сигнал прямоугольной формы, поступающий далее в коммутатор для управления прерыванием тока в первичной цепи катушки зажигания.

Описанные возможности элементов Холла могут использоваться и для создания датчиков с целью измерения других физических величин, например, давления. Так, фирма „Симене” (Siemens) выпускает интегральную схему TLE 4Э10К, функционирующую на основе эффекта Холла. Микросхема является универсальной и может быть использована для измерения ускорения, давления, линейных и угловых перемещений. Она имеет регулировку нуля и позволяет контролировать влияние температуры на погрешность измерения.


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