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Дай газу
28 Ноября 2018
Теги: авто

Началось все задолго до первых оттепелей. Московский скутер-клуб отметил Рождество зимней скутер- гонкой. Кто говорит, что январь - не сезон?! В апреле и мае началось: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Тула, Владивосток... Выехали - и давай покорять Европу. С 21 апреля по 13 мая виртуальный клуб «Moto.Ru» любовался на испанские этапы Формулы 1 и Гран-при 500. А заодно европейскими красотами. В последние выходные мая польский «Голд- Винг клуб» пожаловал в Белоруссию - провел несколько дней в Бресте, распугал зубров в Беловежской пуще. На начало лета выпало сразу несколько масштабных тусовок. С размахом прошел 9-й Международный МОТОфести- валь «Лицом к лицу» в Малоярославце. Первого июня в Судаке бушевал первый всеук- раинский слет клубов: мотообщественность республики объединяется! Уже через несколько дней в Краснодаре гремело третье Южнороссийское байк-шоу, организованное «BlacksmithsМС». Через неделю клуб «CossacksМС» и конфедерация байкеров юга России проводили байк-шоу в Ростове-на-Дону. «Восточные ястребы» из Жуковского на традиционном байк-пати в конце июня собрали весь цвет подмосковных оппозитчиков (и не только). Но и любителям экзотики было чем себя занять: в июле в Каунасе состоялся слет мотоциклистов Литвы. Байкерское раздолье в антураже старинной готики - колоритно! Поломался железный друг? Загляните в магазин запчастей. Здесь вы найдете все необходимое для ремонта.

В середине июля, несмотря на стихийные бедствия в виде наводнения, состоялся BikeAll- слет на Байкале, его организовали «Железные тигры» из Владивостока и мотоциклисты Иркутска. Берега Байкала никогда еще не видели такого массового мотонашествия.

А где погреться после студеной сибирской водицы? Конечно, в Одессе! В последний выходной июля в городе-ле- генде прошел международный байк-слет. Через неделю всех двухколесных ждала Тамань - в ней финишировал третий Южнороссийский мотопробег «Тамань Run2001». Вся собравшаяся здесь тусовка плавно перетекла на Южнороссийский байк-фестиваль «Тамань-2001» - это снова расстарались парни из краснодарского «BlacksmithsМС» и конфедерации байкеров юга России. После прошлогодней публикации в  о шоколадных крымских девчонках мало кто из заинтересованных смог усидеть дома. Заключительный аккорд ездового сезона - четвертый международный фестиваль байкеров «Werewolf-2001» в Санкт- Петербурге - его провел в середине августа одноименный питерский клуб. Сбор мотоциклистов проходил на территории городского отеля - такого сибаритства еще не было! Много чего еще случится до первых холодов, много тусовок прогремит по России, но уже точно можно сказать: сезон прожит не зря.

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тут были комменты. RIP!






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