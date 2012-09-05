Четырнадцатого октября в Штупгарте произошло знаменательное событие: музею Mercedes-Benz был передан серебристо-серый автомобиль 190Е 2.6,, последний «стодевяностый» из 1879630 штук, выпущенных за десять с лишним лет.

В начале 80-х годов в Германии пошли слухи о странных автомобилях, разъезжающих близ Штуттгарта: компактные машины неизвестного происхождения имели на крышке багажника загадочный «дальневосточный» лейбл Ushido. Знатоки вскоре догадались, что это — новый Mercedes, только, как всегда, закамуфлированный. Так и оказалось: в ноябре 1982 года автомобильной прессе была представлена модель 190 с традиционным обликом и разнообразными техническими новинками (дисковые тормоза на всех колесах, новая многорычажная задняя подвеска, стекло очиститель с одним «дворником»).

Серия стартовала в 1983 году с двумя 4-цилиндровыми двигателями — карбюраторным (190) и со впрыском (190 Е), а вскоре появился дизель (190 D). Потом за автомобиль взялось тюнинговое отделение AMG, и уже в 1984 году Айртон Сенна за рулем спортивного «стодевяностого» с АБС и подушкой безопасности (что, кстати, тоже было впервые) выиграл гонки чемпионата DTM на Нюрбургринге. С годами росла мощность двигателей, появились 5-цилиндровые дизель и турбодизель, 6-цилиндровый бензиновый двигатель, автоматическая КПП и нейтрализатор.

В 1988 году с конвейра сошел миллионный автомобиль, а полгода спустя модель подверглась небольшому косметическому омоложению в виде новых фартуков под бампером, накладок, сидений и обивки, ремней безопасности с регулировкой по высоте и т. п. Нужно было более серьезно подумать и о спортивных победах. И фирма AMG запустила модели Motosport в серию. Но прежде, чтобы проверить реакцию публики на необычный внешний вид, было продано пятьсот аналогичных 190 Е 2.5-16 в «гражданском» исполнении под названием Evolution I, а годом позже — еще пятьсот Evolution II.