Что касается звука, то он воспроизводится в обычном стереорежиме (максимальная выходная мощность усилителя — 4x35 Вт), а также в цифровых «конфигурациях» Dolby Digital, Dolby Pro Logic или MPEG. На многоцветном вакуумном люминисцентном дисплее отражаются все основные параметры радиотрансляции или воспроизведения выхода на сабвуфер, имеется еще один — оптический (для цифрового аудиосигнала).

В числе других интересных «звуковых» опций — три «пресета» графического эквалайзера режим Mute, электронные регулировки параметров. А низко- и высокочастотные детонационные искажения оказались и вовсе ниже предела измерений.

Конечно, столь замена тельная «голова» должна иметь достойное «лицо» На съемной откидной лицевой панели — много цветной дисплей, на котором отражаются основные параметры трансляции или воспроизведения.

Кстати, механика г электронные схемы аппарата обладают повышенной виброустойчивостью, что обеспечивает высококачественное вое произведение звука npi движении автомобиля н неровной дороге. Пpи этом частотная характеристика выходного аудиосигнала варьируете: от 20 Гц до 20 кГц при от ношении сигнал /шум равном 90 дБ.И