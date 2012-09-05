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Да здравствует свобода!
22 Декабря 2018
Теги: авто

«Вы свободны, свободны как никогда!» - вдохновенно завершил свою напутственную речь спортивный секретарь соревнований Сергей Гиря, и участники начали один за другим стартовать с того самого подиума, который обычно стоит на старте ралли-марафона «Мастер-ралли» и знавал Нарышкина, Шлессера, Делаверна и многих других прославленных внедорожных гонщиков.

В этом году в «Мастер-ориентировании» можно было участвовать не только на внедорожнике, но и на обычном легковом автомобиле, а также на мотоцикле с коляской или без и даже на квадроцикле или снегоходе! Правда, мотоциклистов не было, а ваг машины с приводом на два колеса присутствовали: «Ока», ВАЗ-2105, ВАЗ-2109 и... ЗАЗ-968М. К сожалению, «Запор» добраться до Луховиц своим ходом не смог - его притащили «Москвичом», который в итоге и принял участие в соревнованиях вместо «павшего». Конечно, хватало и «проходимцев» всех мастей: «Нивы» и УАЗы, Toyot’bi и Nissan’bi, Land Rover’bi и Jeep’bi, Ford’bi и Mitsubishi, Hyundai и Daihatsu... Всего на старт вышло 80 экипажей - небывалое для российского автоспорта количество. Преобладали москвичи и петербуржцы, но приехали также рижане, ярославцы, омичи, были даже энтузиасты из Хельсинки и Севастополя.

В общих чертах правила ориентирования заключались в следующем: как можно быстрее собрать максимальное количество отметок на контрольных пунктах (КП). Порядок выполнения заданий был абсолютно произвольным, а вот время организаторы ограничили 3 часами 20 минутами. Сверх этого срока можно было опоздать на 10 минут, но потом экипаж оказывался «вне закона» и результат вообще не засчитывался.


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тут были комменты. RIP!






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