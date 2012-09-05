Профессиональная команда Промоторс занимается обслуживанием, капитальным или же текущим ремонтом дизель-двигателей марки Cummins разных модификаций. Только хорошо налаженные и функционирующие двигатели способны обеспечить надежную и эффективную работу техники. Поэтому техобслуживание необходимо для любого автотранспорта. Корпорация Камминз сегодня считается лидером по выпуску высококачественных и надежных двигателей. Важнейшим направлением развития данного производителя является активное развитие техподдержки собственной продукции.



Существует несколько основных причин, вызывающих поломки движков данной марки. Продукция Камминз в Союзе появилась еще в семидесятых годах прошедшего столетия. Отличались они от местных аналогов более высоким качеством, увеличенным эксплуатационным сроком, а также экономным расходом ГСМ. Прекрасные показатели данные агрегаты от американского бренда сохранили и по сей день. При экономичном расходе ГСМ они достигают максимальных показателей мощности, служат автовладельцам на протяжении долгих лет, не требуя сервисного обслуживания. Вне зависимости от природных условий двигатели сохраняют высокую функциональность.



Выполняется ремонт дизеля камминз в минимальные сроки. Детали в таких агрегатах расположены удобно, что значительно облегчает работу мастеров. Наиболее распространенной причиной возникновения неисправностей считается опоздание замены фильтра для смазки и масла. Масло следует обновлять не менее пары раз на протяжении всего года. Лучшим периодом для этого считается межсезонье. В противном случае жидкость будет загрязняться продуктами горения. А фильтр при этом будет забиваться. Начнется циркуляция загрязненного масла, вызывая деформацию деталей.



Клапанно-поршневая система движка может быть выведена из строя по причине чрезмерных нагрузок. Также может отказать система впрыскивания топливного носителя. Форсунки таких агрегатов отличаются малыми размерами сопла. Поэтому реагируют на загрязненный топливный носитель они достаточно "болезненно". Даже мелкие загрязнения могут вызвать деформацию сопла. В подобных случаях ремонт подразумевает чистку или же полную замену форсунок. Прежде чем приступить к ремонтным работам, выполняется диагностика агрегата. Затем он демонтируется и устанавливается на соответствующую стойку. Движок разбирается, чтобы мастер получил доступ к поврежденным элементам. Детали промываются с использованием специального раствора, проверяются на предмет повреждения. После этого мастер составляет список необходимых работ, в который включен хонинг, расточение, отпресовка и шлифовка изделия. Завершив прочистку, агрегат собирается и обрабатывается механически. Затем он устанавливается на место и регулируется. Финальным этапом ремонтных работ является обкатка движка.

