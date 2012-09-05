Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Cummins: ремонт дизеля




Cummins: ремонт дизеля
14 Августа 2019
Теги: авто

Профессиональная команда Промоторс занимается обслуживанием, капитальным или же текущим ремонтом дизель-двигателей марки Cummins разных модификаций. Только хорошо налаженные и функционирующие двигатели способны обеспечить надежную и эффективную работу техники. Поэтому техобслуживание необходимо для любого автотранспорта. Корпорация Камминз сегодня считается лидером по выпуску высококачественных и надежных двигателей. Важнейшим направлением развития данного производителя является активное развитие техподдержки собственной продукции.

Существует несколько основных причин, вызывающих поломки движков данной марки. Продукция Камминз в Союзе появилась еще в семидесятых годах прошедшего столетия. Отличались они от местных аналогов более высоким качеством, увеличенным эксплуатационным сроком, а также экономным расходом ГСМ. Прекрасные показатели данные агрегаты от американского бренда сохранили и по сей день. При экономичном расходе ГСМ они достигают максимальных показателей мощности, служат автовладельцам на протяжении долгих лет, не требуя сервисного обслуживания. Вне зависимости от природных условий двигатели сохраняют высокую функциональность.

Выполняется ремонт дизеля камминз в минимальные сроки. Детали в таких агрегатах расположены удобно, что значительно облегчает работу мастеров. Наиболее распространенной причиной возникновения неисправностей считается опоздание замены фильтра для смазки и масла. Масло следует обновлять не менее пары раз на протяжении всего года. Лучшим периодом для этого считается межсезонье. В противном случае жидкость будет загрязняться продуктами горения. А фильтр при этом будет забиваться. Начнется циркуляция загрязненного масла, вызывая деформацию деталей.

Клапанно-поршневая система движка может быть выведена из строя по причине чрезмерных нагрузок. Также может отказать система впрыскивания топливного носителя. Форсунки таких агрегатов отличаются малыми размерами сопла. Поэтому реагируют на загрязненный топливный носитель они достаточно "болезненно". Даже мелкие загрязнения могут вызвать деформацию сопла. В подобных случаях ремонт подразумевает чистку или же полную замену форсунок. Прежде чем приступить к ремонтным работам, выполняется диагностика агрегата. Затем он демонтируется и устанавливается на соответствующую стойку. Движок разбирается, чтобы мастер получил доступ к поврежденным элементам. Детали промываются с использованием специального раствора, проверяются на предмет повреждения. После этого мастер составляет список необходимых работ, в который включен хонинг, расточение, отпресовка и шлифовка изделия. Завершив прочистку, агрегат собирается и обрабатывается механически. Затем он устанавливается на место и регулируется. Финальным этапом ремонтных работ является обкатка движка.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Крутые виражи - . (+20)
Лада Ларгус: запчасти... - . (+25)
Ucar - . (+27)
На все случаи - . (+20)
Модели оценки дорог... - . (+70)
Оценка плавности дороги... - . (+60)
Встречаем Ford Focus 4 генерац... - . (+70)
Volkswagen - новое поколение а... - . (+102)
Построение перспективных изобр... - . (+76)
Что делать со старыми колесами... - . (+99)
Построение границ откосов насы... - . (+73)
Обеспечение плавности трассы... - . (+59)
Источники дополнительного дохо... - . (+73)
Советы по выбору запчастей на ... - . (+67)
Прокладка трассы... - . (+61)
Популярное на форуме
Самуи (Путеводитель)... - 4 часа назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 6 дней назад
Автошоу в Киеве 2012... - 9 дней назад
Иркутск (путеводитель)... - 21:17, 1 Августа 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 04:30, 31 Июля 2019
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 04:32, 18 Июля 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке