Если ищете способ отвлечься от повседневных забот, комфортно провести досуг, можете полагать, что поиски увенчались успехом. На сайте можно отыскать тестовую версию популярного топового аппарата современности Сумасшедшая обезьянка. Красочный слот обрел всеобщую известность, геймеры стали просто называть его Обезьянками. Пользователей виртуальных игровых клубов всегда привлекали игровые аппараты, благодаря зрелищности и легким деньгам. У поклонников азарта они всегда пользовались высоким спросом. На официальном сайте можно запускать популярный аппарат без регистрации. Не ежедневно жизнь радует бесплатными презентами. Аппарат разработан российским производителем Игрософт, имеющий большой стаж в выпуске ПО. Рейтинги Обезьянок говорят за себя, в этом легко можно убедиться самостоятельно.



Что предлагает аппарат?



Начиная Обезьянки играть онлайн, геймер оказывается в тропических джунглях с соответствующими окружающими атрибутами. Символами на барабанах являются все те же обезьянки, бананы и красочные бабочки, змеи, цари зверей львы, аппетитные ананасы - остальное может дорисовать воображение пользователя. Следует отметить, что на аппарате царит веселая атмосфера с искорками юмора - такими качествами отличается слот. Играя в тестовой бесплатной версии аппарата Обезьянки, геймеры получают массу позитивных эмоций. Вместе с персонажем геймеры окажутся на необитаемом острове, совершив веселое путешествие. Пятибарабанный слот снабжен девятью линиями, на которых собираются выигрышные комбинации, и бонусными играми.



Какие преимущества игры?



Активировать можно произвольное число линий. Максимальная ставка составляет 225 кредитов. Среди символов, особое внимание уделяется зловещей маске. Чем их появляется больше, тем выше выплаты. Он может замещать любой символ в комбинации. При количестве масок больше одной, геймер получает 100-2000 кредитов. Если выпадают пять логотипов, ставка сразу повышается в 5000 раз. Неплохо заработать позволяют и другие символы. Львы подарят 500 кредитов, змеи - 50, ананасы 200, бананы 20, а бабочки минимальное количество - 10. Риск-игра позволяет удвоить выигрыш. На экране появляется карта дилера. Геймеру нужно выбрать из четырех представленных большую, чем у дилера. Если угадаете, выигрыш удваивается, если нет - выигрыш полностью обнуляется.