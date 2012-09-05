Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Conti Eco Contact




Conti Eco Contact
16 Октября 2020
Теги: авто

Концерн «Continental» выпустил летние шины Conti Eco Contact 3, отличающиеся улучшенными характеристиками.

Укоротили путь

Новые покрышки, разработанные для легковушек компакт-класса. обеспечивают автомобилю более короткий тормозной путь на сухом и мокром дорожном покрытии. низкое сопротивление качению и повышенный эксплуатационный ресурс. Таким образом, считают представители концерна, им удалось преодолеть очередной этап в улучшении таких важных для автомобильных шин показателей, как безопасность и экономичность. Все это достигнуто благодаря применению ряда инноваций, в числе которых — обновленный кремниевый состав резиновой смеси, используемой при изготовлении покрышки. а также модифицированный контур и асимметричный рисунок протектора.

Хорошее сочетание

Сочетание этих конструктивных особенностей позволило, в частности, на 9% сократить тормозной путь машины и на 12% улучшить ее экономичность по сравнению с предыдущей моделью — Conti Eco Contact ЕР. Столь великолепные показатели нс обошли вниманием ведущие автопроизводители — новая шина концерна уже получила одобрение ряда заводов и утверждена для первичной комплектации авто.

К нынешнему летнему сезону «Continental» предлагает автомобилистам 19 типоразмеров шин Conti Eco Contact 3, что покрывает более половины рынка автомобильной резины, выпускаемой для машин компакт-класса. Украинские автовладельцы наверняка смогут приобрести новинку в магазинах.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Однодиновый комбайн... - . (+3)
Красиво и громко - . (+132)
На всех фронтах - . (+142)
Кому достанется победа?... - . (+177)
Предупредите других заранее... - . (+170)
Что должно быть в аптечке... - . (+183)
Когда пожарные бессильны... - . (+173)
Лови момент - . (+177)
Три плюс один - . (+178)
Opel GTC Geneve - . (+78)
На всякий случай - . (+181)
Mini номер один - . (+106)
Повод для гордости... - . (+147)
Морские магнитолы – специфика,... - . (+188)
Обратный эффект - . (+136)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке