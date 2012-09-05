Концерн «Continental» выпустил летние шины Conti Eco Contact 3, отличающиеся улучшенными характеристиками.

Укоротили путь

Новые покрышки, разработанные для легковушек компакт-класса. обеспечивают автомобилю более короткий тормозной путь на сухом и мокром дорожном покрытии. низкое сопротивление качению и повышенный эксплуатационный ресурс. Таким образом, считают представители концерна, им удалось преодолеть очередной этап в улучшении таких важных для автомобильных шин показателей, как безопасность и экономичность. Все это достигнуто благодаря применению ряда инноваций, в числе которых — обновленный кремниевый состав резиновой смеси, используемой при изготовлении покрышки. а также модифицированный контур и асимметричный рисунок протектора.

Хорошее сочетание

Сочетание этих конструктивных особенностей позволило, в частности, на 9% сократить тормозной путь машины и на 12% улучшить ее экономичность по сравнению с предыдущей моделью — Conti Eco Contact ЕР. Столь великолепные показатели нс обошли вниманием ведущие автопроизводители — новая шина концерна уже получила одобрение ряда заводов и утверждена для первичной комплектации авто.

К нынешнему летнему сезону «Continental» предлагает автомобилистам 19 типоразмеров шин Conti Eco Contact 3, что покрывает более половины рынка автомобильной резины, выпускаемой для машин компакт-класса. Украинские автовладельцы наверняка смогут приобрести новинку в магазинах.