Семья МакРеев (Джимми и его сыновья, Колин и Алистер) сейчас всерьез занялась конструкторской деятельностью вроде проекта по созданию раллийного автомобиля Colin McRae R4 (с атмосферным 2,5-литровым двигателем и задним или полным приводом).

В конце мая на Rally Vodafone Transiberico Алистер МакРей представил McRae Enduro — автомобиль для ралли-рейдов, подготовленный по требованиям группы Т1. Конструкция традиционная — на трубчатой раме, подвеска со сдвоенными амортизаторами, полный привод, 6-ступемчатая механическая КПП ZF... Силовой агрегат — 2,7- литровый турбодизель от Land Rover (240 л.с. и 520 Нм), подготовленный инженерами Roush Technologies. Над проектом работает бригада под руководством Барри Рейнолдса и КоистоФеоа Биббса, а производством McRae Enduro займется фирма MDV Specialist Engineering. Расчетная стоимость автомобиля — около 150 тысяч евро.

Еще большим сюрпризом стал проект восьмиэтапной серии Pirelli McRae Enduro Trofeo, которая в следующем году, как рассчитывают шотландцы пройдет в рамках Кубка мира по ралли-рейдам и FIA Baja Cup.