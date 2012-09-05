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Colin McRae R4
24 Июля 2020
Теги: авто

Семья МакРеев (Джимми и его сыновья, Колин и Алистер) сейчас всерьез занялась конструкторской деятельностью вроде проекта по созданию раллийного автомобиля Colin McRae R4 (с атмосферным 2,5-литровым двигателем и задним или полным приводом). 

В конце мая на Rally Vodafone Transiberico Алистер МакРей представил McRae Enduro — автомобиль для ралли-рейдов, подготовленный по требованиям группы Т1.  Конструкция традиционная — на трубчатой раме, подвеска со сдвоенными амортизаторами, полный привод, 6-ступемчатая механическая КПП ZF... Силовой агрегат — 2,7- литровый турбодизель от Land Rover (240 л.с. и 520 Нм), подготовленный инженерами Roush Technologies. Над проектом работает бригада под руководством Барри Рейнолдса и КоистоФеоа Биббса, а производством McRae Enduro займется фирма MDV Specialist Engineering. Расчетная стоимость автомобиля — около 150 тысяч евро.

Еще большим сюрпризом стал проект восьмиэтапной серии Pirelli McRae Enduro Trofeo, которая в следующем году, как рассчитывают шотландцы пройдет в рамках Кубка мира по ралли-рейдам и FIA Baja Cup.


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