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Colibri Bookstore
24 Июля 2018
Теги: ПДД

Несмотря на стремительное распространение компьютерной техники и гаджетов, интерес к чтению, а соответственно и к художественной литературе не только не угасает, но и увеличивается. Инновационные цифровые технологии сделали такую литературу общедоступной и искоренили дефицит, который существовал пару десятилетий тому назад. Сегодня любой желающий может с помощью официального веб-портала Colibri Bookstore заказать интересующее его издание, получая его с доставкой. Мы являемся онлайн-магазином не только книжной, но еще сувенирной продукции, которая поставляется нам отечественными производителями на russian books online

Colibri Bookstore существует уже около трех лет. Головное офисное помещение компании разместилось в Нью-Йорке, обеспечивая доставку товаров в каждый из американских штатов. Заинтересованный покупатель сможет найти у нас огромнейший выбор русскоязычной литературы для любой возрастной категории. Печатная продукция, представленная в Colibri Bookstore, удовлетворит наиболее требовательных читателей и посвящена разнообразной тематике. На протяжении пройденных лет команда онлайн-магазина накопила богатейший опыт обслуживания клиентуры. Это позволило нам выйти в число лидеров по продажам русских литературных произведений. 

Служба доставки Colibri Bookstore постоянно расширяет географию russian bookstore. Сегодня мы уже обслуживаем более пятидесяти направлений. Так что русскоязычное население США, Австралии или же Канады может смело заказывать у нас любую литературу. Ежемесячно наша книжная коллекция пополняется более чем полутора тысячами единицами товаров. После оформления заказов с типографиями и компаниями-производителями, мы получаем разнообразные издания вместе с сувенирной продукцией, рассчитанную на любые вкусовые предпочтения. 

Основной миссией Colibri Bookstore является предоставление клиентуре удобных сервисов russian books, позволяющих заказывать книжную или же сувенирную продукцию максимально оперативно. Поэтому подобные заказы всегда сопровождаются положительными эмоциями и оправданием их ожиданий. А целью нашей команды является достижение статуса наиболее крупного розничного онлайн-магазина на всей территории Штатов, продающего русскоязычные книги с другими товарами. Поэтому мы стараемся максимально автоматизировать рабочие процессы, оптимизируя при этом рабочее время за счет улучшения качества сервиса, снижения цен, а также оперативной доставки.

Константин

тут были комменты. RIP!






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