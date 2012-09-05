Дебют Xsara состоялся в 1997 году. Она пришла на смену модели ZX, от которой унаследовала платформу. Сначала был предложен пятидверный хэтчбек со следующими моторами: бензиновым 1,8 л (90—110 л.с.) и турбодизелем 1,9 л (90 л.с.). В трансмиссии устанавливались как пятиступенчатые механические КП, так и четырехдиапазонные автоматические. В следующем году были представлены трехдверный вариант и новые бензиновые моторы 1,4 л (75 л.с.), 1,8 л (88 л.с.) и 2,0 л (163 л.с.). Годом позже начались продажи пятидверного универсала. 1999 год ознаменовался дебютом 1,6-литрового 90-сильного бензинового мотора. Появился и тубодизель с непосредственным впрыском топлива 2.0 л (90 л.с.).

В 2000-м был проведен рестайлинг: обновлен дизайн передней части кузова и модернизирована оптика. Также изменениям был подвергнут интерьер. Из линейки силовых агрегатов исчез бензиновый 1,8 л, а мощность 1,6-литрового была увеличена до 109 л.с. Тогда же состоялась премьера минивэна Picasso, созданного на базе Xsara. 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 116 л.с. стал устанавливаться на минивэн. Все желающие могли взять авто на прокат по ссылке и протестировать все достоинства модели.

В ее конструкции применены продольные рычаги, телескопические амортизаторы. а в качестве упругих элементов — торсионы. Это «хозяйство» обладает очень высоким ресурсом и до 120— 150 тыс. обычно ремонта не требует. На этом же пробеге настает черед подшипников задних колес, и если их не поменять, то серьезные и дорогостоящие последствия гарантированы. Визуально машины, на которых пренебрегли подобной операцией, можно опознать по характерному развалу задних колес — они стоят «домиком».

Подобная конструкция подвесок обеспечивает машине замечательные ходовые качества и плавность хода, сочетающиеся с отменной управляемостью и малыми кренами кузова в поворотах. Вот только при движении в повороте по скользкой дороге стоит иметь в виду, что автомобиль очень чутко реагирует на управление педалью акселератора и на резкий сброс «газа» может ответить заносом задней части. Кстати, «трехдверка» с самым мошным мотором 2.0 л (163 л.с.) оснащалась более жесткой короткоходной подвеской и дисковыми тормозами увеличенного диаметра. Учитывая что полная масса автомобиля менее полутора тонн, он представляется достойным вариантом для тех. кто исповедует спортивный стиль езды.