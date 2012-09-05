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Citroen X
30 Июня 2019
Теги: авто

Зная об этой проблеме, конструкторы наделили зеркало заднего вида большим диапазоном регулировки по высоте. А еще те, кому приходилось менять проколотое колесо в мокрое время года, отмечают, что расположение запаски под полом багажника превращает эту работу в прямом смысле слова в грязное и довольно неприятное занятие.

В линейке силовых агрегатов представлены различные варианты. Бензиновые: 1,4 л (75 л.с.), 1,6 л (88 л.с.), 1,8 л (90-110 л.С.) и устанавливавшийся лишь на «заряженные» версии 2.0-литровый 163-сильный мотор. Также предлагалось несколько дизелей 1.9 л (75 л.с.), турбированный 1,9 л (90 л.с.) и современный агрегат с непосредственным впрыском 2,0 л (90 л.с.). После рестайлинга 2000-го 1,6-литровый мотор стал выдавать 109 л.с., а 1,8-литровый покинул линейку силовых агрегатов, оставшись (в варианте 116 л.с.) на минивэне Xsara Picasso. Все моторы зарекомендовали себя с хорошей стороны, и лишь на автомобилях 1998 года выпуска зафиксированы неоднократные случаи перегрева, связанные с дефектами термореле, заведующего включением вентилятора охлаждения радиатора. В том случае, если водитель не замечал показаний прибора, сообщающего о температуре охлаждающей жидкости, это частенько приводило к перегреву двигателя, что кончаюсь в худшем случае заменой головки блока цилиндров.

При покупке экземпляра. оснащенного 2,0-литровым дизелем с непосредственным впрыском, надо отдавать себе отчет в том. что данный агрегат с трудом переваривает плохую солярку, и последствия подобного питания могут быть очень плачевны. Правда, найти машину в таком оснащении непросто.

На большинстве экземпляров применена пятиступенчатая механическая КП, а четырехдиапазонный «автомат» встречается довольно редко. И тот и другой агрегаты выпускаются уже давно, и все их болезни давно излечены, так что каких-либо сюрпризов от коробок ждать не стоит.

 


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