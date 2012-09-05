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“Citroen” - путь на Восток
3 Июня 2019
Теги: авто

Как относятся к “Citroen” за пределами Франции? Оказывается, тоже неплохо. Статистика свидетельствует, что 70% из 967 тыс. выпущенных в прошлом году “Citroen” пошли на экспорт. Причем особым спросом на европейском рынке пользовались такие модели, как “Xsara”, “Xantia”, “Berlingo”. Что касается восточной части нашего континента, рассказал мне ответственный за это направление работы в “Citroen” Жан-Клод Манжен, то основной упор пять лет назад здесь был сделан на такие страны, как Польша, Словения, Хорватия и Чехия. Результаты не замедлили сказаться. Если в 1993 г. на востоке Европы было продано всего 5 тыс. машин, то в 1998-м - 46 тыс.

- Так что, очередь за Россией? - спросил я Манжена.

- В 1997 г. мы реализовали на вашем рынке 250 своих машин, в прошлом планировали продать тысячу, но из-за разразившегося кризиса пришлось ограничиться всего 400 автомобилями. В этом году, думаю, нам удастся поднять планку до 600 "Citroen”.

- 600 машин для российского авторынка - это капля в море...

- Конечно, это немного, но мы полны решимости укреплять и расширять присутствие в России. А чтобы сначала хорошо изучить ваш рынок изнутри - следить за переменами, быстро на них реагировать, - открыли в прошлом году в России представительство, которое возглавляет опытный специалист Янник Астари. О чем говорят цифры? О том, что сейчас у вас продается примерно 800 тыс. новых машин в год, а через несколько лет, по мнению экспертов, спрос на них возрастет до 1,2- 1,3 млн, то есть на 50%. Мы об этом знаем и намерены всерьез побороться за свою нишу на российском авторынке, потенциал которого просто огромен. Несомненно, в перспективе она будет гораздо большей. Но насколько конкретно, сказать не берусь. Как вы понимаете, многое тут будет зависеть от экономической ситуации в вашей стране...

 


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