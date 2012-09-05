Citizens Band (СВ-paдио, Си-Би) — наиболее доступная и дешевая связь для всех. Конечно, СВ-радио — это не телефон, но связь между автомобилями, пешеходами и домами вполне возможна.

Сегодня Си-Би покупают и автолюбители, и автоспортсмены, и фермеры. Поскольку Си-Би намного проще регистрировать, чем служебную связь, то эти рации приобретают и различные фирмы, и охранные службы.

Радиостанции и антенны President. В центре — Jackson ($320), одна из самых дорогих моделей; слева—автомобильная антенна Dakota (выдерживает мощность до 1500 Вт!)

Если раньше СВ-радио продавали чуть ли не в коммерческих ларьках, то сегодня большинство «левых» продавцов отсеялось. Фирмы, официально торгующие Си-Би, как правило, занимаются этим серьезно — продают различные дополнительные принадлежности, устанавливают и налаживают станции, консультируют, некоторые даже берут на себя регистрацию в Государственной инспекции электросвязи (ГИЭ). При этом одни продавцы — Вианна, Орион, Социнтех — занимаются только Си-Би, Бермос и РКК (Радио Коммуникации и Компьютеры) к тому же специализируются на служебной радиосвязи, Промед монтирует автомобильные сигнализации, а НОВО оснащает «под ключ» детективные агентства, вплоть до шпионской и антишпионской аппаратуры. Все остальные являются чистыми продавцами — продают то, что есть на складе, безо всяких дополнений и установки. Что касается других городов, то Промед имеет отделения в Питере и Волгограде, а РКК — в 20 городах СНГ. Выбор большой. Но какую радиостанцию купить? Вопрос, конечно, интересный...



