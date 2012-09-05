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Cигнализациz Piranha
19 Января 2017
Теги: авто

Несколько раз я вынужден был спускаться из дома к машине, чтобы уточнить — включена система или нет. Дело в том, что перекладывая ключи и брелок, например, из кармана куртки в пиджак, мне казалось, что я непроизвольно нажал на черную кнопку на брелоке — и тем самым отключил охрану. Потом экспериментальным путем выяснил, что это маловероятно — для снятия с охраны нужно держать кнопку нажатой около полу- секунды, так что случайность почти исключена.

А недавно обозвал себя болваном за то, что носил ключи от автомобиля вместе с радиобрелоком... Вы уже догадались почему? Уделив так много внимания «пижонской» стороне дела (нажал на кнопочку — все двери машины открылись, экий кайф!), я напрочь упустил то, что «дистанционность» предусматривает еще одну возможность спасти свой автомобиль от угона. Я о тех покушениях на автомобиль, которые производятся «с особым цинизмом»: вас просто принуждают отдать ключи и остаться на обочине, в лучшем случае — без телесных повреждений. Угонщик уезжает, а вы. если в состоянии, вдогонку ему посылаете с брелока радиосигнал, нажав на черную кнопку. Секунд через 40—50 автомобиль заревет и замигает, а водитель- самозванец не сможет повторно включить стартер и запустить двигатель. Не панацея, но все же шанс. Любите активный отдых? Обязательно приобретите недорогой гироскутер http://i-giroskuter.ru/. Он компактен, безопасен, надежен и имеет отличную маневренность.

И, наконец, о ценах. Тот вариант, что стоит на моей машине (PR-18) обойдется с установкой и 18-месячной гарантией в $500 (это, правда, без блокировки замков). Но уже появилась более совершенная модификация на микропроцессоре SCM-18P, причем стоит несколько дешевле — $480.

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