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Чувствуется комфорт
21 Января 2017
Теги: авто

Рулевое колесо удобного диаметра и сечения обтянуто кожей опять-таки серого цвета, и фрикционные свойства высоки. Имеется возможность его регулировки по высоте.

Рычаг коробки передач, а она автоматическая, никаких проблем не вызвал: все очень понятно и просто. Включение понижающей передачи выполнено так же как на других Jeep Cherokee, и даже с небольшим упрощением. Поскольку этот вариант имеет постоянный привод на четыре колеса, то на маленький рычажок управления трансмиссией возложена всего одна функция — включение демультипликатора с одновременной блокировкой межосевого дифференциала.

Приборный щиток неплохо скомпонован и не вызывает ощущения перегруженности при наличии четырех датчиков, спидометра и тахометра. Читаемость показаний спидометра оставляет желать лучшего из-за перегруженности шкалы (опять же мили и километры в час), однако «километровая» шкала ярко выделена, потому ею вполне можно пользоваться. Все остальные приборы хороши, но датчики имеют оцифровку (увы, кроме указателя уровня топлива) в непривычных для нас единицах.

Управление головным освещением выполнено на европейский манер. Слева от приборного щитка — хорошо заметная вращающаяся рукоятка с понятной символикой. Помимо стандартных положений, предусмотрен вариант для особо ленивых или забывчивых: при определенном положении рукоятки все освещение, включая и фары, включается автоматически, с помощью специальных датчиков, реагирующих на окружающие условия.


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