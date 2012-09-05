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Чудеса бывают
21 Июня 2017
Теги: авто

Неприятности начались на 22-м круге. Сначала у механиков «Ferrari» отказала заправочная машина Баррикелло, а кругом позже на пит-стопе Шумахера вспыхнула горловина шланга и приемный клапан на машине. Хладнокровием Михаэля можно лишь восхититься — он даже не повернул головы, пока команда активно гасила пожар.

Теперь только чудо могло вернуть «Красного барона» на первую позицию. И чудо свершилось: «Williams» возглавившего гонку Монтойи не выдержал заданного Шумахером темпа: двигатель задымил и в тот же момент Михаэль обогнал и колумбийца, и следовавшего за ним Райкконена.

Больше третьей подряд победе Михаэля Шумахера в сезоне не мешало ничто: оставалось лишь выяснить кто займет вторую ступень пьедестала. Удайся Баррикелло его финишная атака на Кими, и «МсБагеп» отдал бы соперникам лидерство в обоих зачетах чемпионата. Но этого не случилось: после нескольких попыток обгона Рубиньо сдался. Победителем этой схватки оказался юный финн, сохранивший минимальное преимущество в Чемпионате мира.


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