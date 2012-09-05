Нефть — черное золото, золото в земле несовременно: деньги должны работать. Этот принцип и взял на вооружение предприимчивый гражданин, уроженец Узбекистана, ранее, кстати, судимый. Обнаружив, что неподалеку от нефтехранилища в Днепропетровской области произошло вытекание нефти, «предприниматель» тут же вкопал в месте утечки накопительные емкости, а со временем отстроил рядом несколько гаражей, в которых разместился частный нефтеперерабатывающий заводик.

Производились здесь бензин и дизельное топливо (естественно, весьма посредственного качества), причем в таких условиях, что в любой момент взлететь на воздух мог не только сам импровизированный завод, но и все нефтехранилище. Финал истории очевиден — деятельность незаконного предприятия на днях была прекращена работниками налоговой милиции, на подпольном заводе изъято полторы тысячи литров сырья, около 700 литров готовой продукции, оборудование и прочие материалы, свидетельствующие о массовом изготовлении подакцизных товаров.

Институтом автоматики, электроники и компьютерных систем управления Винницкого государственного технического университета создан собственный светофор нового поколения на светодиодах. Разработка винницких ученых не уступает мировым аналогам — коэффициент полезного действия новинки в 20 раз выше, чем у обычного светофора, а энергозатраты при этом на порядок ниже. Производство устройства в Виннице и обеспечение города новыми приборами позволит ежегодно экономить 350 тыс. гривен из городского бюджета.