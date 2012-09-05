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Чтобы не ошибиться
13 Апреля 2021
Теги: авто

Главный лейбл крепится в подкапотном пространстве и считается “паспортом" машины. Сама табличка выполняется из нетвердого металла и крепится к кузову полыми (трубчатыми) заклепками, развальцованными так, что переставить их без повреждения невозможно. На табличке указываются коды двигателя, коробки передач, обивки салона, краски и технологии ее нанесения. И непременно - VIN, все семнадцать знаков. При осмотре “паспорта" обратите внимание на те же равномерность и одинаковость нанесения знаков, единообразное их начертание. Они должны быть выстроены на одной прударямой линии. Поверхность таблички может иметь следы коррозии, быть замасленной, но никак не иметь следов абразивного инструмента, царапин, подозрительных вмятин, клякс краски или герметика.

Перебивка номера не обязательно может быть следствием упрятывания краденого. Ее могут “исправить” под наше законодательство, омолодить машину перебивкой кода года выпуска, но от этого она не становится менее криминальной. А год выпуска очень просто проверить по крупным деталям машины - передним и задним сеетоблокам, радиаторам, ремням передач и безопасности и т.д. Очень мало кто из производителей все комплектующие делает для себя сам, их выпускают специализированные предприятия. Скажем, Mercedes лишь на 40% состоит из деталей собственного производства. В свою очередь, из "чужих" деталей лишь 38% делается в Германии, а 22% поставляется даже не из Европы.

Для нас в этом факте есть два очевидных плюса: во-первых, производители вынуждены маркировать все изделия и ставить дату выпуска, а во- вторых, все они работают без промежуточных складов, с колес, и поэтому даты выпуска всех комплектующих одного автомобиля разнятся между собой обычно в пределах одного квартала.


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