Термин "СВ" происходит от английского - Citizen Band, что означает “гражданский частотный диапазон". В разговорной речи под СИ-БИ понимают любые средства связи, работающие в диапазоне 27 МГц.

В 1994 году Комиссия по радиочастотам при Министерстве связи Российской Федерации упорядочила распределение частотных каналов спец- назначения. Так, канал №9 (частота 27,065 МГц), соответствующий международной “частоте бедствия и безопасности", выделен исключительно для сообщений о ДТП, несчастных случаях, стихийных бедствиях и других экстремальных ситуациях, требующих помощи специальных оперативных служб (ГАИ, милиции, пожарных, скорой медицинской и т.п.)

Идея независимой, удобной и доступной радиосвязи привлекла пользователя своей простотой и относительной дешевизной. В необходимости оборудовать машину радиосвязью, аналогичной американской службе “911”, были убеждены и автомобилисты. Во время поездки водитель может стать свидетелем ДТП или угона автотранспорта, пожара или уличных разборок. Он попадает в автомобильные пробки, видит неработающие светофоры и открытые люки. Случается так, что помощь требуется ему самому или его автомобилю. А если нужно передать срочную информацию, и телефон искать некогда? Если нужно срочно встретить друга, а под рукой нет расписания поездов, если... если... - вариантов стрессовых ситуаций для водителей не перечесть.

На Западе эту проблему начали решать с помощью транзисторных радиостанций еще с начала 60-х годов. В памяти невольно возникает образ голубоглазого драйвера-"дальнобойщика", сыгранный Крисом Кристофферсоном в фильме “Конвой". Американский парень запросто общался со своими ребятами, плавая на волнах СВ с позывными “Резиновый утенок".