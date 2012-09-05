Для транспортировки уязвимой к влажностным и температурным перепадам продукции используют рефрижераторный контейнер, в который встроена рабочая конструкция холодильно-нагревательного типа.

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Характеристики установки

Доступ к электропитанию считается обязательным условием полноценной эксплуатации термоконтейнера. Электроподпитка бывает стационарной или присоединяемой (в этом случае используется генератор дизельного типа).

Необходимый климатический режим поддерживается с помощью расположенных в торце контейнера установок с фреоном, используемых в 85% случаев (в последнее время сухой лед и жидкий азот применяют редко).





Назначение

Оборудование используют для сохранной перевозки следующих товарных групп: лекарственных и химических препаратов; парфюмерной и косметической продукции; напитков и продуктов; растений (цветочных срезов) и пр.





Устройство

Контейнер рефрижератор состоит из стен, пола и дверей из сэндвич-панелей разной толщины, а также каркаса. Снаружи установку закрывают 2-миллиметровым слоем крашеной оцинкованной стали или легким дюралюминием.

Груз размещают на поддонах, между ними и полом/потолком установки оставляют зазоры, необходимые для свободной воздушной циркуляции.

Внутри установки расположен слой утепляющего полиуретана толщиной не менее 10 см. Внутренние сэндвич-панели отделывают стальными антикоррозийными профлистами.





Плюсы рефрижераторов

Эксплуатация в разных климатических режимах (регулировка температуры производится вручную или автоматически). Использование безопасного хладагента. Удобство контроля работы техники. Возможность перевозить товар по воде (в этом случае используют морской холодильный контейнер).





Востребованные бренды рефрижераторов

Популярными на современном рынке считаются 3 основных бренда рефконтейнеров:

Thermo King – именитый американский производитель рефрижераторов. Продукция больше подходит для стационарного использования, а не для длительной транспортировки. Daikin – надежный японский бренд. Отличительная особенность установок – быстрая оттайка с помощью теплого газа при работающем компрессоре. Вышедшие из строя запчасти этой марки не подлежат ремонту, их придется полностью заменять. Carrier – наиболее востребованная марка из США. Выпускает контейнеры, работающие в стандартном диапазоне температур от -25/+25 градусов. Гарантирует широкий выбор запчастей (новых и б/у).





Несколько советов по выбору

Выбирая рефконтейнер, обращают внимание на определенные параметры:

надежность и эргономичность;

наличие запчастей;

габариты, грузоподъемность и масса агрегата;

шумность и уровень энергопотребления и пр.

Диагностируют рефрижератор на предмет работоспособности конденсатора, электроблока, компрессора и др. частей установки.

Корпус должен быть герметичным и не пропускать влагу – это важно контролировать, если планируется приобрести морской морозильный контейнер.

Обращают внимание на цельность дверей, которые должны легко открываться и иметь резинки-уплотнители, влияющие на создание термоэффекта. Важно осмотреть пол на предмет трещин и потолок, который не должен провисать. Стенки должны быть плотными и не пропускать конденсат.



