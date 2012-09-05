Для транспортировки уязвимой к влажностным и температурным перепадам продукции используют рефрижераторный контейнер, в который встроена рабочая конструкция холодильно-нагревательного типа.
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Характеристики установки
Доступ к электропитанию считается обязательным условием полноценной эксплуатации термоконтейнера. Электроподпитка бывает стационарной или присоединяемой (в этом случае используется генератор дизельного типа).
Необходимый климатический режим поддерживается с помощью расположенных в торце контейнера установок с фреоном, используемых в 85% случаев (в последнее время сухой лед и жидкий азот применяют редко).
Назначение
Оборудование используют для сохранной перевозки следующих товарных групп: лекарственных и химических препаратов; парфюмерной и косметической продукции; напитков и продуктов; растений (цветочных срезов) и пр.
Устройство
Контейнер рефрижератор состоит из стен, пола и дверей из сэндвич-панелей разной толщины, а также каркаса. Снаружи установку закрывают 2-миллиметровым слоем крашеной оцинкованной стали или легким дюралюминием.
Груз размещают на поддонах, между ними и полом/потолком установки оставляют зазоры, необходимые для свободной воздушной циркуляции.
Внутри установки расположен слой утепляющего полиуретана толщиной не менее 10 см. Внутренние сэндвич-панели отделывают стальными антикоррозийными профлистами.
Плюсы рефрижераторов
- Эксплуатация в разных климатических режимах (регулировка температуры производится вручную или автоматически).
- Использование безопасного хладагента.
- Удобство контроля работы техники.
- Возможность перевозить товар по воде (в этом случае используют морской холодильный контейнер).
Востребованные бренды рефрижераторов
Популярными на современном рынке считаются 3 основных бренда рефконтейнеров:
- Thermo King – именитый американский производитель рефрижераторов. Продукция больше подходит для стационарного использования, а не для длительной транспортировки.
- Daikin – надежный японский бренд. Отличительная особенность установок – быстрая оттайка с помощью теплого газа при работающем компрессоре. Вышедшие из строя запчасти этой марки не подлежат ремонту, их придется полностью заменять.
- Carrier – наиболее востребованная марка из США. Выпускает контейнеры, работающие в стандартном диапазоне температур от -25/+25 градусов. Гарантирует широкий выбор запчастей (новых и б/у).
Несколько советов по выбору
Выбирая рефконтейнер, обращают внимание на определенные параметры:
- надежность и эргономичность;
- наличие запчастей;
- габариты, грузоподъемность и масса агрегата;
- шумность и уровень энергопотребления и пр.
Диагностируют рефрижератор на предмет работоспособности конденсатора, электроблока, компрессора и др. частей установки.
Корпус должен быть герметичным и не пропускать влагу – это важно контролировать, если планируется приобрести морской морозильный контейнер.
Обращают внимание на цельность дверей, которые должны легко открываться и иметь резинки-уплотнители, влияющие на создание термоэффекта. Важно осмотреть пол на предмет трещин и потолок, который не должен провисать. Стенки должны быть плотными и не пропускать конденсат.