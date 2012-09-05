Некоторые графы инструкции поставили в тупик. Зачем при смене масла снимать трубы - ведь мешают не они, а дуги безопасности? И зачем менять масло через каждые 2,5 тыс. км? При обкатке - согласен, но потом?! Или мотор так плох, что гонит стружку всю жизнь? Словом, инструкция готовила к сплошным неприятностям. И была права. Вторая скорость втыкалась с лязгом пушечного затвора - значит, КП долго не протянет. Позже дотошные спецы обнаружили, что главные топливные жиклеры в карбюраторах К-68 - разные (220 и 190 единиц). Иглы стояли на разной высоте. Что это - селективная сборка? Но сажа почему-то скапливалась только в одном цилиндре... Тахометр вернее назвать индикатором наличия оборотов - показывает, что таковые есть. А какие - извольте слушать ушами: из-за отсутствия успокоителя стрелка дергается, как припадочная. У спидометра та же болезнь, так что определить скорость никак нельзя. Может, завод сговорился с ГИБДД и «подставляет» нас под штрафы?

При замене масла после 300 км пробега выяснилось, что масляный фильтр на заводе поставить... забыли! Это не экономия: цена детали - 15 рублей. Что, в Ирбите решили мелочь по карманам тырить? Или внесены изменения в конструкцию, и фильтр теперь просто не нужен? Мое мнение: на заводе опасались того, что обильная стружка забьет фильтр и мотор заклинит.

Зазоры клапанов... как бы это, чтобы не выругаться? Они поражали воображение! Зажигание «торопилось», как на пожар. Это тоже недоработка завода: электронная схема не допускает изменений таких параметров в процессе эксплуатации. На одной из двух шпилек крепления генератора резьба была сбита. «Труднодоступные» болты отсутствовали (например, болт крепления воздухоочистителя к баку в районе бензокраника). В щель между выхлопными трубами и патрубком прорывались газы.