План:

Что представляет собой патч корд? Где применяют патч корды? Какие есть виды патч кордов

Вне зависимости от того, чем занимается ваше предприятие, над чем работает корпорация или кем арендован офис, в котором вам посчастливилось работать, все организации в мире объединены Ими. Структурированными Кабельными Системами. А что нужно хорошим кабельным системам? Старый-добрый патч корд. Если же так вышло, что патч корд для интернета для вас совсем никакой не “старый-добрый”, а практически terra incognita, эта статья для вас. Не переживайте, мы вас не выдадим. Только читайте скорее.





Что представляет собой патч корд?

Перед тем, как выбрать патч корд , подходящий под ваши нужды, необходимо всего-навсего разобраться в том, как они устроены.

Нет ничего проще, чем устройство патч корда. В конце концов, именно он является наиболее часто используемым элементом СКС. Состоит это чудо из нескольких элементов, среди которых многожильный, обжатый с обеих сторон кабель. Довольно часто это название применяется также по отношению к коммутационному шнуру. Смысл существования такого шнура состоит в том, чтобы объединить различные приборы или устройства в одну сеть. Для нашего с вами удобства такие вот коммутационные шнуры производят еще и в разных цветах, чтоб уж точно не запутаться и как можно быстрее устранять любые неисправности.

Разберем подробнее, из чего сделан патч корд. Этот коммутационный шнур изготавливают из компьютерных кабелей. Для слаботочных сетей он - настоящее спасение.





Где применяют патч-корды

Везде. Ну ладно, может, не прямо везде. Но для подключения СКС, для того, чтоб подключить серверное или сетевое оборудование - точно. Всё потому, что в их основе лежит многожильный провод. Кроме этого, у коммутационных шнуров есть максимальная устойчивость к изломам и перекручиваниям.

Некоторые патч корды используют в телефонных сетях, другие идеально подходят для того, чтобы подключить коммутатор, роутер или тому подобное оборудование.





Какие есть виды патч кордов

В зависимости от того, что вам требуется от патчкорда, его можно классифицировать по нескольким разным параметрам и набору характерных признаков.

Длина. Стандартный патч корд представляет из себя штуковину длиной в 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 10; 15, но при желании и потребности можно найти патч корд 20 м. Нестандартные можно искать в хороших специализированных магазинах: например, в магазине EServer можно купить патч корды в спб.

Тип экранирования. Различают экранированные и неэкранированные патч корды. Неэкранированными считаются те, что состоят из медных проводников, имеют внешнюю оболочку из ПВХ. Их используют в местах, где обычно отсутствуют помехи. Экранированные же нужны для прокладки в районах поблизости мощных источников электромагнитного излучения. Шнуры те же, но дополнительные элементы выполняют функцию экрана и могут защитить сигнал.

По типам разъемов выделяют:

Разъем RJ-12 Разъем RJ-45 Довольно редкие, но всё равно встречающиеся разъемы 110-го типа.

Категория патч корда. Самая популярная - 5е, реже встречаются кат 6 и 6а.

Длина и окрас вашего патч корда - это вопрос скорее личных предпочтений. Однако конкретно в вопросе с длиной стоит не забывать про длину магистральных линий и шнуров. Они должны складываться и попадать под стандарты кабельной сети. Для структурированной кабельной сети на сегодня максимальная длина шнура не должна превышать ста метров.

В чем же состоит главная разница между обычными кабелями и настоящими патч кордами? Есть несколько существенных различий. Так, скажем, кабель неподвижно фиксируется, чтобы оставаться в заданном вашей волей положении максимально долгое время. А вот патч корды должны выдерживать постоянную сильную нагрузку, поэтому находятся под угрозой скручивания.

Если вам не хватит аккуратности и осторожности в обращении с патч кордом, то кабель, находящийся внутри него, может быть фатально поврежден, что приведет к неизбежному снижению его качества и других параметров.

Так что для постоянных механических нагрузок необходимо использовать многожильный патч корд. Этот приятель гораздо больше и лучше приспособлен к постоянному и интенсивному механическому воздействию, оказываемому на него внешним миром.

Для компьютерных сетей патч-корд для роутера - незаменимая в хозяйстве вещь. В этой сфере используется практически всегда только литой патч-корд. Почему так? Всё очень просто. Ключевое различие состоит в литом коннекторе. Коннектор плотно спаян с кабелем специальным составом на производстве, благодаря чему соединение становится надежным.

Если видно соединение провода с разъемом коннектора, значит соединение нелитого типа. Такое свойственно патч-кордам самостоятельного обжима. Такое соединение менее надежное и защищенное. Литой шнур может делать только производитель, так что доверьте это ему. А еще лучше - попросите консультантов EServer посоветовать вам наилучший вариант!



