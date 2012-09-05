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Что такое патч корд?
8 Февраля 2021
Теги: патч корд

План:

  1. Что представляет собой патч корд?

  2. Где применяют патч корды?

  3. Какие есть виды патч кордов

Вне зависимости от того, чем занимается ваше предприятие, над чем работает корпорация или кем арендован офис, в котором вам посчастливилось работать, все организации в мире объединены Ими. Структурированными Кабельными Системами. А что нужно хорошим кабельным системам? Старый-добрый патч корд. Если же так вышло, что патч корд для интернета для вас совсем никакой не “старый-добрый”, а практически terra incognita, эта статья для вас. Не переживайте, мы вас не выдадим. Только читайте скорее.


Что представляет собой патч корд?

Перед тем, как выбрать патч корд , подходящий под ваши нужды, необходимо всего-навсего разобраться в том, как они устроены.

Нет ничего проще, чем устройство патч корда. В конце концов, именно он является наиболее часто используемым элементом СКС. Состоит это чудо из нескольких элементов, среди которых многожильный, обжатый с обеих сторон кабель. Довольно часто это название применяется также по отношению к коммутационному шнуру. Смысл существования такого шнура состоит в том, чтобы объединить различные приборы или устройства в одну сеть. Для нашего с вами удобства такие вот коммутационные шнуры производят еще и в разных цветах, чтоб уж точно не запутаться и как можно быстрее устранять любые неисправности.

Разберем подробнее, из чего сделан патч корд. Этот коммутационный шнур изготавливают из компьютерных кабелей. Для слаботочных сетей он - настоящее спасение.


Где применяют патч-корды

Везде. Ну ладно, может, не прямо везде. Но для подключения СКС, для того, чтоб подключить серверное или сетевое оборудование - точно. Всё потому, что в их основе лежит многожильный провод. Кроме этого, у коммутационных шнуров есть максимальная устойчивость к изломам и перекручиваниям.

Некоторые патч корды используют в телефонных сетях, другие идеально подходят для того, чтобы подключить коммутатор, роутер или тому подобное оборудование.


Какие есть виды патч кордов

В зависимости от того, что вам требуется от патчкорда, его можно классифицировать по нескольким разным параметрам и набору характерных признаков.

  • Длина. Стандартный патч корд представляет из себя штуковину длиной в 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 10; 15, но при желании и потребности можно найти патч корд 20 м. Нестандартные можно искать в хороших специализированных магазинах: например, в магазине EServer можно купить патч корды в спб.

  • Тип экранирования. Различают экранированные и неэкранированные патч корды. Неэкранированными считаются те, что состоят из медных проводников, имеют внешнюю оболочку из ПВХ. Их используют в местах, где обычно отсутствуют помехи. Экранированные же нужны для прокладки в районах поблизости мощных источников электромагнитного излучения. Шнуры те же, но дополнительные элементы выполняют функцию экрана и могут защитить сигнал.

  • По типам разъемов выделяют:

  1. Разъем RJ-12

  2. Разъем RJ-45

  3. Довольно редкие, но всё равно встречающиеся разъемы 110-го типа.

  • Категория патч корда. Самая популярная - 5е, реже встречаются кат 6 и 6а.

Длина и окрас вашего патч корда - это вопрос скорее личных предпочтений. Однако конкретно в вопросе с длиной стоит не забывать про длину магистральных линий и шнуров. Они должны складываться и попадать под стандарты кабельной сети. Для структурированной кабельной сети на сегодня максимальная длина шнура не должна превышать ста метров.

В чем же состоит главная разница между обычными кабелями и настоящими патч кордами? Есть несколько существенных различий. Так, скажем, кабель неподвижно фиксируется, чтобы оставаться в заданном вашей волей положении максимально долгое время. А вот патч корды должны выдерживать постоянную сильную нагрузку, поэтому находятся под угрозой скручивания.

Если вам не хватит аккуратности и осторожности в обращении с патч кордом, то кабель, находящийся внутри него, может быть фатально поврежден, что приведет к неизбежному снижению его качества и других параметров.

Так что для постоянных механических нагрузок необходимо использовать многожильный патч корд. Этот приятель гораздо больше и лучше приспособлен к постоянному и интенсивному механическому воздействию, оказываемому на него внешним миром.

Для компьютерных сетей патч-корд для роутера - незаменимая в хозяйстве вещь. В этой сфере используется практически всегда только литой патч-корд. Почему так? Всё очень просто. Ключевое различие состоит в литом коннекторе. Коннектор плотно спаян с кабелем специальным составом на производстве, благодаря чему соединение становится надежным.

Если видно соединение провода с разъемом коннектора, значит соединение нелитого типа. Такое свойственно патч-кордам самостоятельного обжима. Такое соединение менее надежное и защищенное. Литой шнур может делать только производитель, так что доверьте это ему. А еще лучше - попросите консультантов EServer посоветовать вам наилучший вариант!


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