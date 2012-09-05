Насекомые сегодня обитают не только в природе, но и в жилых корпусах,
частных домах или же других помещениях. Это паразиты, которые создают
огромную опасность людям. Они кусаются, пугают людей и являются
разносчиками опасных заболеваний. Наиболее известными и
распространенными вредителями считаются муравьи, моль, клопы или же
тараканы. Можно сюда отнести и комаров. В природе перечисленные виды
не создают никакой опасности. Однако в жилищах они создают серьезную
опасность для человеческого здоровья. Некоторые из них питаются кровлю. А
через укусы они распространяют различные инфекции.
При обнаружении каких-либо паразитов в квартире, необходимо срочно
принять меры по борьбе с ними. Однако самостоятельно справиться с такой
проблемой очень сложно. В таком случае хозяева потеряют драгоценное
время. Поэтому лучше заказать услугу дезинсекции в профильной компании,
которая гарантирует результат и уничтожит всех паразитов полностью.
Именно такой компанией является ЭкоДез. Профессиональная команда
моментально выезжает на квартиры заказчиков и выполняет работы по
дератизации и дезинсекции на высшем уровне. Обратиться по всем остальным вопросам лучше в компанию.
В процессе обработки помещений специалисты компании используют
исключительно гипоаллергенные препараты. Результативность используемых
методик проверена многократно. На уничтожение паразитов у сотрудников
ЭкоДез уходит не более одного дня. Тариф услуги установлен еще в 2014 г.
и с тех пор не менялся. Поэтому дезинсекцию здесь можно заказать по
наиболее выгодной стоимости. С каждым заказчиком оформляется договорная
документация и предоставляется трехлетняя гарантия. Дезинсекция
проводится только с использованием допущенных Роспотребнадзором
инсектицидами, которые не представляют опасности человеческому здоровью.
Безопасны он и для домашних питомцев.
Время дезинсекции зависит от готовности помещения, уровня заражения
насекомыми и площади обработки. В среднем специалистам требуется около
двух часов. Выполняется дезинсекция в специализированных респираторах и
костюмах. При обработке помещений строго запрещено пребывание
посторонних людей. Различают два вида дезинсекционных мероприятий - по
сфере применения и назначению. Можно заказать профилактику или же
очаговую борьбу с паразитами. Очаговую дезинсекцию проводят в случае
обнаружения паразитов. Для этого жилище должно быть тщательно осмотрено,
чтобы выявить очаги распространения вредителей. Профилактическую
дезинсекцию променяют в соответствии с установленным графиком.