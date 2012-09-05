Насекомые сегодня обитают не только в природе, но и в жилых корпусах, частных домах или же других помещениях. Это паразиты, которые создают огромную опасность людям. Они кусаются, пугают людей и являются разносчиками опасных заболеваний. Наиболее известными и распространенными вредителями считаются муравьи, моль, клопы или же тараканы. Можно сюда отнести и комаров. В природе перечисленные виды не создают никакой опасности. Однако в жилищах они создают серьезную опасность для человеческого здоровья. Некоторые из них питаются кровлю. А через укусы они распространяют различные инфекции.



При обнаружении каких-либо паразитов в квартире, необходимо срочно принять меры по борьбе с ними. Однако самостоятельно справиться с такой проблемой очень сложно. В таком случае хозяева потеряют драгоценное время. Поэтому лучше заказать услугу дезинсекции в профильной компании, которая гарантирует результат и уничтожит всех паразитов полностью. Именно такой компанией является ЭкоДез. Профессиональная команда моментально выезжает на квартиры заказчиков и выполняет работы по дератизации и дезинсекции на высшем уровне. Обратиться по всем остальным вопросам лучше в компанию.



В процессе обработки помещений специалисты компании используют исключительно гипоаллергенные препараты. Результативность используемых методик проверена многократно. На уничтожение паразитов у сотрудников ЭкоДез уходит не более одного дня. Тариф услуги установлен еще в 2014 г. и с тех пор не менялся. Поэтому дезинсекцию здесь можно заказать по наиболее выгодной стоимости. С каждым заказчиком оформляется договорная документация и предоставляется трехлетняя гарантия. Дезинсекция проводится только с использованием допущенных Роспотребнадзором инсектицидами, которые не представляют опасности человеческому здоровью. Безопасны он и для домашних питомцев.



Время дезинсекции зависит от готовности помещения, уровня заражения насекомыми и площади обработки. В среднем специалистам требуется около двух часов. Выполняется дезинсекция в специализированных респираторах и костюмах. При обработке помещений строго запрещено пребывание посторонних людей. Различают два вида дезинсекционных мероприятий - по сфере применения и назначению. Можно заказать профилактику или же очаговую борьбу с паразитами. Очаговую дезинсекцию проводят в случае обнаружения паразитов. Для этого жилище должно быть тщательно осмотрено, чтобы выявить очаги распространения вредителей. Профилактическую дезинсекцию променяют в соответствии с установленным графиком.

