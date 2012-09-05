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Что такое автомобиль
7 Июня 2022
Теги: авто

Автомобиль остается любимым увлечением многих его владельцев несмотря на то, что он становится все более массовым транспортным средством. Многие автомобилисты — как опытные, так и начинающие — уделяют ему значительную часть своего времени. Автомобиль стал «хобби» во всем мире, и на этой основе существует отдельная отрасль промышленности, выпускающая различные предметы дополнительного оснащения автомобилей, моющие и консервирующие средства.

Настоящая а содержит советы автолюбителям, которые хотят «покопаться» в своей машине, о том, как правильно это сделать, чтобы из-за излишнего усердия не повредить автомобиль.

Такая задача настоящего пособия определила содержание отдельных его разделов. Необходимо отметить, что данная а ни в какой мере не заменяет учебник по эксплуатации автомобиля и не охватывает всесторонне указанную проблему.

В большей части справочников, инструкций по эксплуатации н ремонту автомобилей рассматриваются, прежде всего, эксплуатация и устранение неисправностей в двигателе и ходовой части машины. Поскольку неисправности кузова, как правило, не лишают автомобиль подвижности, то они остаются вне поля зрения как авторов справочных пособий, так и владельцев автомобиля. Последние обычно имеют лишь опыт мойки н полировки кузова, что важно для продления срока службы и поддержания хорошего внешнего вида автомобиля. Однако не меньшее значение имеет правильное функционирование механизмов кузова (замков дверей и капота, крышки багажника, пробои бензобака, стеклоподъемных механизмов окон и т. д), Часто мы жалуемся на изготовителя нашего автомобиля из-за того, что плохо открываются двери и замки, дребезжат стекла в дверях, скрипят сидения при передвижении их по направляющим, хотя для устранения этих недостатков необходимо совсем немного времени и достаточно знаний опытного автолюбителя.

Помимо смазки и ремонта механизмов, а также ухода за ними, любитель — владелец автомобиля может выполнить на кузове ряд других работ' демонтаж и замену поврежденных съемных деталей кузова, например, бамперов, капота, дверей, крышек, фар, подфарников, молдингов, крыльев и др.; замену переднего или заднего стекла; обновление окраски и защитного покрытия неокрашенных частей кузова; ремонт поврежденных и заржавевших деталей кузова и т. д.

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