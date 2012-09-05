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Что следует знать про обучение в Новой Зеландии?
31 Марта 2017
Теги: Игры

Получить образование заграницей сегодня мечтает большое количество людей. Новая Зеландия является отличным вариантом для этого. Стоит отметить, что качество образования, полученное в данном государстве, признается во всем мире. Большая часть учебных заведений основана во времена, когда страна была колонией Великобритании. До наших дней в учреждениях сохранились традиции английского образования. Перед тем как начать обучение в новой зеландии, следует ознакомиться с некоторыми нюансами поступления в вузы.

Информация для абитуриентов

Помните, что граждане России не могут начать занятия в университетах сразу после окончания среднего образования. Это объясняется небольшой разницей в сроках обучения. Сначала стоит закончить первый курс любого российского института. В данном случае в новозеландский вуз следует отправляться с:

  • Заявлением о приеме в учреждение.
  • Аттестатом со школы.
  • Свидетельством из университета с оценками по предметам.
  • Сертификатом о прохождении экзамена по английскому языку.

Также понадобятся письменные рекомендации от учителей предыдущего заведения и мотивационное письмо. Все перечисленные документы должны предъявляться на английском языке. Копии нужно заверить у нотариуса.

Чтобы получить образование в новой зеландии не нужно сдавать вступительные экзамены. Зачисление в учреждение происходит в том случае, если будет предъявлена справка с хорошими оценками с предыдущего места учебы. Рассмотрение документов абитуриентов обычно длится до 6 месяцев. При необходимости может назначаться собеседование.

Константин

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